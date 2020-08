Otranto: noleggiano una barca per un giro in mare, ma affonda. Salvate sette persone

Doveva essere una classica giornata al mare, un semplice giro su una barca presa a noleggio, ma qualcosa è andato storto. Durante il giro in barca nei pressi della Grotta Monaca di Otranto, sette persone si sono ritrovate in acqua dopo che l’imbarcazione è affondata a causa di un colpo di mare.

A mettere in moto la macchina dei soccorsi è stata una segnalazione al numero di emergenza 1530. La Sala Operativa della Guardia Costiera di Otranto ha tempestivamente inviato in zona la Motovedetta SAR CP 809 ed il Battello Pneumatico B96 i quali, una volta accertato che i malcapitati fossero in buone condizioni di salute, hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona.

Immediata la diffida al noleggiatore affinché provvedesse al recupero dell’imbarcazione dell’incidente, al fine di evitare danni all’ambiente marino, nonché per eliminare pericoli per la sicurezza balneare e della navigazione.

L’unità da diporto è stata dunque recuperata e condotta presso il porto di Otranto per i successivi controlli del caso. Il conduttore della barca è stato invece invitato presso gli uffici della Guardia Costiera di Otranto, affinché provvedesse alla denuncia di evento straordinario tesa alla ricostruzione dei fatti.

Sono numerosi gli interventi di soccorsi operati dalla Guardia Costiera, che lancia l’invito a tutti i diportisti ad adottare semplici regole e principi di buon senso: controllare continuamente l’efficienza dell’apparato motore, pianificare le uscite compatibilmente alle condizioni meteorologiche, non navigare in zone destinate alla balneazione, controllare le dotazioni di salvataggio, monitorare il rifornimento dell’unità, non navigare in zone vietate, etc.

Nell’ambito dell’operazione Mare Sicuro 2020, è stato opportunamente intensificata la maglia operativa delle Motovedette operanti in attività di Polizia Marittima e Ricerca e soccorso al fine di garantire un efficiente, tempestivo ed efficace intervento.