Bollettino Covid, 1.974 casi positivi in Puglia e 51 morti: sono 13 i decessi nel leccese

La curva dei contagi in Puglia non sembra ancora essersi stabilizzata, ma il trend – nel bollettino epidemiologico di ieri il rapporto positivi/tamponi si è fermato a 0,8% – non è stato confermato dal bollettino di oggi, forse complici gli eventuali effetti di Pasqua e del rientro a scuola, anche se più della metà delle famiglie hanno deciso di non mandare i figli in classe scegliendo, ancora una volta, la didattica digitale integrata. Resta preoccupante il numero dei ricoveri in ospedale, oltre al numero di morti.

Nel report di oggi, scritto sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento promozione della Salute, Vito Montinaro su 14.895 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.974 casi positivi, con un rapporto di test positivi del 13%: 809 in provincia di Bari, 194 in provincia di Brindisi, 249 nella provincia BAT, 198 in provincia di Foggia, 197 in provincia di Lecce, 323 in provincia di Taranto, 4 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 51 decessi: 14 in provincia di Bari, 4 in provincia di Brindisi, 3 in provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 13 in provincia di Lecce, 12 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.963.363 test. 149.726 sono i pazienti guariti. 50.755 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 205.576 così suddivisi:

80.217 nella Provincia di Bari;

20.095 nella Provincia di Bat;

15.025 nella Provincia di Brindisi;

37.614 nella Provincia di Foggia;

19.734 nella Provincia di Lecce;

31.891 nella Provincia di Taranto;

702 attribuiti a residenti fuori regione;

298 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

