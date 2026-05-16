Rapina a mano armata in un supermarket di Sogliano Cavour, banditi in fuga con il bottino

Momenti di paura in serata a Sogliano Cavour, dove due banditi armati hanno messo a segno una rapina ai danni del supermercato Eurospin situato in Viale Italia. Il colpo è stato perpetrato a ridosso dell’orario di chiusura, sfruttando gli ultimi minuti di apertura dell’attività commerciale.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, i malviventi hanno agito con un piano ben preciso. Uno dei rapinatori ha fatto irruzione nel locale con l’arma in pugno, minacciando direttamente il personale alle casse e i dipendenti sono stati costretti a consegnare il denaro contante presente nei registratori di cassa, nel frattempo, il complice è rimasto fuori dal supermercato con il ruolo di palo, monitorando la situazione e attendendo il compagno per garantire una fuga rapida e senza intoppi.

Una volta preso il denaro, i due si sono dileguati rapidamente nel buio, facendo perdere le proprie tracce nel giro di pochi istanti.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri, che hanno immediatamente avviato i rilievi del caso e fatto partire le indagini per risalire all’identità dei malviventi.

Al vaglio degli investigatori ci sono ora le immagini dei sistemi di videosorveglianza del supermercato