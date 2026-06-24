Un altro colpo lampo, con le stesse identiche modalità di una settimana fa. Paura nella serata di ieri a Galatone, dove la stazione di servizio “Tundo Petrol Station” di via Almirante è stata nuovamente presa di mira da un malvivente solitario.

La dinamica del colpo in via Almirante

Il rapinatore è giunto sul posto a bordo di uno scooter, mantenendo il volto coperto dal casco integrale per non farsi riconoscere. Una volta sceso dal mezzo, si è avvicinato a un dipendente dell’area di servizio e, sotto la minaccia di un coltello, lo ha costretto a consegnare l’incasso della giornata.

Il bottino di ieri sera è stato piuttosto magro, pari a circa 100 euro in contanti. Una volta afferrato il denaro, il malvivente è risalito in sella allo scooter e si è dileguato rapidamente nelle vie limitrofe, facendo perdere le proprie tracce. Fortunatamente, al di là del grande spavento, non si registrano feriti.

È il secondo assalto in pochi giorni: indagini in corso

Sul luogo della rapina alla stazione di servizio di Galatone sono immediatamente intervenuti i carabinieri, che hanno avviato i primi rilievi e acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza.

L’episodio ha destato forte preoccupazione poiché la “Tundo Petrol Station” era già stata colpita con modalità identiche mercoledì scorso.