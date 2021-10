Covid, 394 attuali positivi in provincia di Lecce. Tutti i dati nel report della Asl

Leggero aumento dei contagi in provincia di Lecce secondo il report della Asl che, ogni venerdì, scatta una fotografia dei 96 comuni salentini, “contando” le persone che stanno facendo i conti con il virus. Secondo l’ultimo aggiornamento, sono 394 gli attuali positivi. Una settimana fa erano 386. Quella prima 534. Segno meno nella casella dei ricoveri in Ospedale, fermi a 29 (sette giorni fa erano 38). Un solo paziente è in Rianimazione.

Clicca qui per leggere il documento completo con la distribuzione dei casi Comune per Comune, il numero dei decessi e l’incidenza settimanale per 100mila abitanti.

I comuni in cui si registrano i casi di infezione da Covid-19

Nel report della Asl è riportata la distribuzione dei casi Comune per Comune, ovvero il numero dei contagi per ogni città o borgo salentino. La mappa della provincia di Lecce continua ad essere dipinta di diverse sfumature di blu, più o meno scure a seconda del “peso” dei casi nei singoli paesi.

Contano più contagi in base al numero di abitanti: Alessano 9, Andrano 3, Carmiano 23, Cavallino 8, Cutrofiano 25, Galatina 48 (una settimana fa gli attuali positivi erano 26), Gallipoli 13, Giuggianello 1, Maglie 12, Martano 6, Matino 8, Minervino di Lecce 5, Ortelle 4, Poggiardo 6, Racale 10, Ruffano 10, Sannicola 6, Scorrano 7, Soleto 7, Spongano 11, Sternatia 3, Tuglie 10, Uggiano la chiesa 5, Veglie 12, Castro 3, Porto Cesareo 6. Temporaneamente presenti 15. Totale: 394 attuali positivi.

Lecce 37 e Nardò 7 non sono più colorati di rosso che indica un valore peggiore rispetto al dato provinciale.

I comuni covid-free sono: Bagnolo del Salento, Botrugno, Calimera, Cannole, Caprarica di Lecce, Castri di Lecce, Castrignano del Capo, Collepasso, Corigliano d’Otranto, Corsano, Diso, Gagliano del Capo, Galatone, Martignano, Melendugno, Melpignano, Miggiano, Monteroni di Lecce, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Muro Leccese, Otranto, Palmariggi, Patù, Sanarica, San Pietro in Lama, Tiggiano, Vernole, Zollino e San Cassiano.

Capitolo vaccini

Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, nel documento – a cura del dottor Fabrizio Quarta, direttore dell’Unità operativa complessa di Epidemiologia e Statistica – è riportato anche il numero dei salentini che hanno ricevuto la prima dose o anche il cosiddetto “richiamo”, distribuiti in base al Comune di residenza.

Dall’inizio della campagna vaccinale sono 1.153.801 le dosi di vaccino somministrate, di cui 582.822 prime dosi, 542.649 seconde dosi, 21.330 monodose e 7.000 terze dosi. Rispetto alla distribuzione per fascia di età: 87.902 sono state somministrate nella fascia 12-19, 118.015 nella fascia 20-29, 122.778 nella fascia 30-39, 175.342 nella fascia 40-49, 195.074 nella fascia 50-59, 176.537 nella fascia 60-69, 156.428 nella fascia 70-79, 98.852 nella fascia 80-89, 22.873 negli over 90.

«La vaccinazione è l’unico mezzo che abbiamo per lasciarci la pandemia alle spalle e riprendere appieno la nostra libertà. Ma non occorre dimenticare ancora una volta le fondamentali regole di uso mascherine, distanziamento e igiene» ha dichiarato l’Assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco che ha chiesto ai cittadini pugliesi ancora titubanti di fare un ulteriore sforzo di fiducia.

I ricoveri

Nel report, oltre alla distribuzione dei casi Comune per Comune, è riportato anche il numero dei ricoveri in Ospedale: 29. Per quanto riguarda il Santa Caterina Novella di Galatina: sono 4 i pazienti ospitati nel reparto di malattie infettive Covid. Per quanto riguarda il Vito Fazzi di Lecce, sono 16 i positivi ricoverati in Pneumologia Covid al Dea e 8 nel reparto di Malattie Infettive. Un solo paziente è ricoverato in Anestesia e Rianimazione.

Per quanto riguarda il tasso di ospedalizzazione settimanale per 100.000 abitanti: Ciclo completo 0,56, I^ dose 1,64, Popolazione non vaccinata 5,56.