Un colpo fulmineo, studiato nei minimi dettagli e culminato in un pericoloso inseguimento ad alta velocità. È lo scenario da film vissuto questa notte nel cuore di Gallipoli, dove una banda di malviventi ha preso di mira una nota gioielleria di Corso Roma.

Il furto, messo a segno con la tecnica della spaccata nella notte a Gallipoli, ha fruttato un bottino che, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe decisamente ingente.

La dinamica dell’assalto in Corso Roma

Tutto è iniziato intorno alle ore 3:00. Un commando composto da quattro malviventi, con il volto completamente travisato, è entrato in azione nella centralissima via dello shopping gallipolino. I ladri hanno forzato l’ingresso dell’attività commerciale, sfondando con violenza la porta d’accesso.

Una volta dentro, i banditi si sono mossi con estrema rapidità: in pochissimi minuti hanno arraffato quanti più preziosi possibile, svuotando le vetrine prima che scattasse l’allarme definitivo.

L’inseguimento ad alta velocità sulla SS 613

La fuga è scattata a bordo di un’auto di grossa cilindrata, presumibilmente dotata di targa contraffatta per ostacolare l’identificazione. Il piano dei malviventi ha però subìto un intoppo quando una volante della Polizia di Stato ha intercettato il veicolo sospetto.

Da lì è nato un inseguimento ad alta velocità a cui si sono aggregate diverse pattuglie nel tentativo di stringere i fuggitivi in una morsa. I banditi, dimostrando una spregiudicata audacia, sono riusciti a raggiungere il capoluogo salentino e, una volta giunti a Lecce, hanno fatto perdere le proprie tracce imboccando la strada statale 613 in direzione Brindisi.

Il valore della merce rubata è tuttora in corso di quantificazione, ma si parla di cifre importanti. Gli agenti hanno già acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati della zona per raccogliere elementi utili a identificare i membri della banda.