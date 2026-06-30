Su disposizione del Prefetto di Lecce, Natalino Manno, è scattata un’attenta pianificazione di servizi di controllo del territorio salentino volti a colpire in modo sistematico i fenomeni della contraffazione, del commercio abusivo e, con massima priorità, dello sfruttamento del lavoro minorile. L’iniziativa risponde alla necessità stringente di tutelare il mercato, proteggere le imprese oneste e salvaguardare i diritti fondamentali e la dignità dei minori, contrastando alla radice le filiere illecite.

Ispezioni mirate nelle zone balneari e commerciali

Le attività ispettive, programmate nel corso di un apposito tavolo tecnico tenutosi presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, vedranno una forte sinergia sul campo. L’azione congiunta coinvolgerà i militari delle Fiamme Gialle e il personale delle Polizie Locali dei comuni costieri, che collaboreranno attivamente al contrasto di tali condotte illecite. I controlli si concentreranno soprattutto nelle aree a maggiore densità commerciale e nelle zone a più alta affluenza turistica del territorio salentino, contesti tipicamente più esposti al rischio di irregolarità stagionali.

Nota: I primi risultati ufficiali di questo piano di interventi saranno resi noti nella conferenza stampa che si terrà domani pomeriggio presso il Comando Provinciale di Lecce.

Un “Vademecum” per la legalità nelle imprese locali

Parallelamente all’azione di vigilanza, la Prefettura ha promosso una mirata azione di sensibilizzazione d’intesa con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Questa proficua collaborazione interistituzionale ha portato alla redazione di un vademecum esplicativo volto a favorire l’attivazione dei controlli interni e la regolarizzazione spontanea da parte delle aziende operanti nei settori trainanti dell’economia locale: agricoltura, ristorazione, stabilimenti balneari e servizi turistici.

Il documento sintetizza in modo chiaro il perimetro entro il quale le imprese possono operare legittimamente nel pieno rispetto della normativa vigente. Al suo interno contiene informazioni sulla legislazione attuale in tema di lavoro minorile; modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e attivazione dei contratti di apprendistato e il sistema sanzionatorio amministrativo e penale vigente in caso di mancato rispetto delle norme.

Il coinvolgimento delle Associazioni di Categoria

Per garantire la massima diffusione della cultura dell’etica del lavoro, la Prefettura ha attivamente interessato le Associazioni di categoria locali, invitandole a promuovere presso le imprese associate un percorso virtuoso. Il vademecum è stato trasmesso capillarmente affinché la mancata osservanza delle tutele costituzionali non leda i diritti fondamentali dei minori, offrendo al contempo una guida sicura e trasparente agli operatori economici del Salento.