Autovelox, telelaser e postazioni fisse, occhi puntati sugli automobilisti. Il Calendario di luglio

L’occhio attento di autovelox e tele-laser non fa sconti. I tanto temuti (e odiati) dispositivi elettronici non perdonano i comportamenti sbagliati degli automobilisti che percorrono le strade del Salento sempre animate di veicoli, ma ancor più d’estate, nei mesi clou per una terra che punta tanto sul turismo. Chi percorre le arterie ‘monitorate’ dalla Polizia Provinciale – turisti compresi – dovrà fare attenzione alle ‘macchinette’ pronte ad immortalare le infrazioni al Codice della Strada, soprattutto chi preme un po’ troppo il piede sull’acceleratore “dimenticandosi” dei limiti imposti e segnalati dai cartelli istallati ai margini della carreggiata.

Per questo, quando il nuovo mese è pronto a scattare, Palazzo dei Celestini rende noto il calendario dei controlli sulle strade provinciali che saranno effettuati tramite autovelox, tele laser e postazioni fisse. Una in realtà, quella installata sulla Lecce-Novoli, attiva h.24 (da mezzanotte a mezzanotte), tutti i giorni, festivi compresi.

Per conoscere i giorni e gli orari basta cliccare (qui il calendario) e scaricare il pdf per avere un quadro preciso dei controlli per il mese di luglio. Un modo per non farsi trovare impreparati, anche se la prudenza dovrebbe essere un compagno di viaggio inseparabile ogni volta si sale in macchina. Fare attenzione al volante, in alcuni casi, può anche “compensare” la scorrettezza degli altri automobilisti, evitando incidenti e tragedie dell’asfalto che, purtroppo, con l’inizio della bella stagione si verificano.