Ci sono interventi in cui pochi minuti, se non secondi, possono fare la differenza tra la vita e la morte. È quanto accaduto a Vignacastrisi, frazione di Ortelle, dove il tempestivo intervento dei Carabinieri, allertati attraverso il Numero Unico di Emergenza 112, ha consentito di intercettare e bloccare un uomo prima che una situazione di grave tensione sfociasse in tragedia.

L’episodio rappresenta l’ennesimo intervento del Comando Provinciale Carabinieri di Lecce nell’ambito del contrasto alla violenza domestica e di genere. Un’attività quotidiana, spesso silenziosa ma costante, fatta di interventi d’urgenza, vigilanza e assistenza alle vittime.

La dinamica: il rifiuto dell’ex moglie e l’allarme della figlia

I Carabinieri della Stazione di Poggiardo hanno arrestato in flagranza di reato un 42enne di Cerfignano, già noto alle Forze dell’Ordine. L’uomo è ritenuto presunto responsabile dei reati di minaccia aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si sarebbe diretto verso la casa dell’ex moglie separata dopo che quest’ultima si era rifiutata di ospitarlo. Ad accompagnarlo c’era la figlia diciassettenne la quale, intuendo il forte pericolo, ha immediatamente avvisato la madre. Grazie alla prontezza della giovane, la donna è riuscita a contattare il 112, attivando i soccorsi.

Il blitz dei Carabinieri e il sequestro del coltello

La Centrale Operativa ha inviato sul posto le pattuglie delle Stazioni di Nociglia e Poggiardo, che hanno raggiunto l’abitazione pochi istanti prima dell’arrivo dell’uomo a bordo del suo scooter. Anche davanti ai militari, il 42enne ha continuato a minacciare l’ex coniuge con frasi pesanti.

I Carabinieri hanno quindi proceduto alla perquisizione del mezzo, rinvenendo nel vano portaoggetti un coltello con una lama di circa 20 centimetri, immediatamente sequestrato.

Su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Lecce, l’uomo è stato sottoposto ai regimi del arresti domiciliari. Il contesto familiare era purtroppo già noto: dal 2024, infatti, la donna era sottoposta a una vigilanza generica radiocollegata a causa di precedenti conflittualità.

L’importanza di denunciare: il 112 sempre attivo

Questo drammatico episodio evidenzia ancora una volta l’importanza fondamentale della tempestività. Nei casi di violenza di genere, segnalare immediatamente il pericolo permette alle Forze di Polizia di attivare il “Codice Rosso” e azzerare i tempi di reazione. L’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito a tutte le vittime o ai cittadini che avvertono situazioni di rischio a chiamare senza esitazione il 112 o a recarsi presso la più vicina Stazione.

Naturalmente, il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che l’eventuale responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata in sede processuale nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza.