Ci sono radici che viaggiano nelle valigie, custodite come promesse, capaci di sfidare le distanze geografiche per fiorire laddove la cura e la comunità offrono loro una nuova casa. È questa la suggestiva atmosfera che si respirerà il prossimo 27 Giugno 2026 presso la Picasso Food Forest di Parma, in occasione dell’appuntamento mensile dei “Sabati di cura”.

L’attività speciale di questo mese racchiude in sé una narrazione poetica ed ecologica straordinaria: la messa a dimora di una nuova pianta di fico d’India. L’esemplare è cresciuto vigorosamente nel vivaio della Food Forest a partire dalle pale donate nel 2022 dalla poetessa salentina Emanuela Rizzo, un’artista profondamente legata a questo simbolo del Mezzogiorno, a cui ha dedicato un’intera e intensa raccolta di poesie. Questo trapianto ideale non è solo un gesto di biodiversità urbana, ma un vero e proprio ponte culturale che porta i profumi, i colori e il sapore del Salento nel cuore di Parma.

Il viaggio storico di un’icona mediterranea

Nonostante il nome tragga in inganno, il fico d’India (Opuntia ficus-indica) non proviene dall’Oriente. Il termine deriva infatti da un celebre equivoco geografico risalente ai tempi di Cristoforo Colombo. La specie è originaria del Messico centrale, dove evidenze archeologiche e genetiche dimostrano che fu addomesticata dalle popolazioni mesoamericane migliaia di anni fa, molto prima dell’arrivo degli europei.

Introdotto in Europa dagli spagnoli nel XVI secolo, il fico d’India ha trovato nel bacino del Mediterraneo una seconda patria, diffondendosi rapidamente grazie alla sua straordinaria resilienza e capacità di adattarsi a terreni aridi e poveri. In Italia è divenuto un elemento insostituibile e iconico del paesaggio rurale di Sicilia, Calabria e Puglia, incarnando l’essenza stessa della macchia mediterranea.

Anatomia di una pianta straordinaria: tra difese e splendore

L’aspetto del fico d’India è inconfondibile. Le sue celebri “pale” sono in realtà fusti modificati, appiattiti e carnosi detti cladodi, che hanno assunto il ruolo delle foglie svolgendo la fotosintesi clorofilliana. Per proteggersi dagli erbivori, la pianta ha sviluppato un duplice ed efficace sistema difensivo: le spine vere e proprie, rigide e visibili, e i glochidi. Questi ultimi sono piccoli tricomi muniti di micro-uncini, quasi invisibili ad occhio nudo, che si staccano al minimo contatto conficcandosi nella pelle.

A contrastare questa natura apparentemente ostile vi è lo splendore dei suoi fiori grandiosi e vistosi, dalle tonalità giallo-aranciate, che sbocciano lungo i margini delle pale. Da essi si sviluppano i frutti: bacche carnose ricche di semi, protette da una buccia spinosa che custodisce una polpa straordinariamente dolce e succosa, variabile dal giallo dorato al rosso rubino a seconda della varietà.

Una sentinella verde contro il cambiamento climatico

Oltre al valore simbolico e culturale, il fico d’India rappresenta oggi una coltura di immenso interesse scientifico e agronomico nel contesto del riscaldamento globale e della crescente scarsità idrica. La pianta adotta infatti il metabolismo fotosintetico CAM (Crassulacean Acid Metabolism), un adattamento evolutivo perfetto per la siccità.

A differenza della maggior parte dei vegetali, nel metabolismo CAM gli stomi si aprono esclusivamente di notte, quando le temperature più fresche riducono drasticamente l’evaporazione. La pianta assorbe l’anidride carbonica ($CO_2$) notturna immagazzinandola come acido malico; durante il giorno, a stomi serrati per conservare l’acqua, l’acido viene degradato liberando l’anidride carbonica internamente per completare la fotosintesi. Questo meccanismo riduce le perdite idriche per traspirazione da 5 a 10 volte rispetto alle colture tradizionali.

Risorsa versatile: dalla tavola alla nutraceutica

I frutti del fico d’India sono autentici scrigni di benessere, ricchi di fibre, vitamina C e potenti composti antiossidanti. Ma la versatilità della pianta va ben oltre: i cladodi più giovani, privati delle spine e noti in Messico come nopales, sono eccellenti da consumare come verdura. Possono essere gustati lessati, grigliati o saltati in padella, apprezzati per l’alto contenuto di fibre, minerali e composti bioattivi. Non da ultimo, l’estratto di questa pianta trova ampio impiego nell’industria cosmetica, farmaceutica e nutraceutica.