Un grave incendio ha tenuto banco nella notte appena trascorsa nel cuore di Spongano. Intorno alle ore 00:04, una squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Tricase è dovuta intervenire d’urgenza in Piazza Bacile di Castiglione a causa del rogo di un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Al loro arrivo sul posto, i pompieri si sono trovati di fronte a una scena critica: le fiamme avevano già completamente avvolto una Audi A6, distruggendola totalmente.

Il forte calore e l’irraggiamento termico sprigionato dal rogo hanno purtroppo colpito anche un secondo veicolo: una Volvo V40, parcheggiata a breve distanza e risultata appartenere allo stesso proprietario dell’Audi, è rimasta parzialmente danneggiata.

Grazie al tempestivo intervento della squadra di Tricase, l’incendio è stato prontamente estinto. I Vigili del Fuoco hanno poi provveduto alle successive operazioni di bonifica e alla messa in sicurezza dell’intera area, un’azione decisiva che ha evitato ulteriori danni a persone o cose e scongiurato il propagarsi del fuoco ad altri veicoli in sosta nella piazza.

Indagini in corso

Sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente anche i militari della Stazione dei Carabinieri di Spongano per effettuare i rilievi di rito e avviare gli accertamenti di competenza.