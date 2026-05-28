Il mondo del lavoro viaggia sempre più veloce sui binari del digitale, e farsi trovare impreparati non è più un’opzione. Per rispondere a questa sfida, l’ente di formazione Asesi dà il via ad “Agorà Digitale”, una nuova offerta di percorsi formativi completamente gratuiti finanziati dal Programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori).
Le attività didattiche si svolgeranno in presenza presso le due sedi dell’ente, a Lecce e a Taviano, offrendo un’importante opportunità di riqualificazione professionale sul territorio salentino.
A chi sono rivolti i corsi?
I percorsi di “Agorà Digitale” sono pensati specificamente per favorire l’inclusione lavorativa. Per poter accedere è necessario possedere i seguenti requisiti:
- Essere beneficiari dei Percorsi 3 (Riqualificazione – Reskilling) e 4 (Lavoro e Inclusione) del Programma GOL.
- Essere attualmente disoccupati.
- Non aver ancora frequentato nessun altro corso nell’ambito del Programma GOL.
Un incentivo in più: la frequenza dei corsi è non solo gratuita, ma dà diritto a un’indennità di frequenza. È prevista infatti una borsa di studio fino a € 637,00 a conclusione del percorso.
L’offerta formativa: i due percorsi nel dettaglio
Il progetto “Agorà Digitale” si articola in due differenti corsi, progettati per fornire competenze pratiche e immediatamente spendibili nel mercato del lavoro moderno:
1. Competenze Digitali per l’Impresa (159 ore)
Un percorso mirato a chi desidera comprendere e gestire i processi digitali all’interno del contesto aziendale. Dall’organizzazione del lavoro in cloud alla gestione dei dati, è il corso ideale per diventare una figura chiave nella transizione digitale delle imprese locali.
2. Digital Skills, Comunicazione e Contenuti Digitali (182 ore)
Pensato per chi vuole padroneggiare i canali di comunicazione online. Il programma tocca la creazione di contenuti per il web, l’uso strategico dei social media e le competenze comunicative digitali necessarie per promuovere brand, prodotti o servizi.
Come iscriversi e contatti
I posti sono limitati. Per verificare il possesso dei requisiti, ricevere supporto nell’orientamento e procedere con l’iscrizione ufficiale, è necessario mettersi in contatto direttamente con la segreteria dell’ente di formazione Asesi chiamando i seguenti recapiti telefonici:
- Sede di Lecce: 📞 0832.309008
- Sede di Taviano: 📞 0833.914232
Insomma, Asesi invita a non perdere l’occasione di dare una svolta digitale al proprio curriculum e migliorare le personali prospettive occupazionali bloccando un posto in aula!
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