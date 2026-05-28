Il mondo del lavoro viaggia sempre più veloce sui binari del digitale, e farsi trovare impreparati non è più un’opzione. Per rispondere a questa sfida, l’ente di formazione Asesi dà il via ad “Agorà Digitale”, una nuova offerta di percorsi formativi completamente gratuiti finanziati dal Programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori).

​Le attività didattiche si svolgeranno in presenza presso le due sedi dell’ente, a Lecce e a Taviano, offrendo un’importante opportunità di riqualificazione professionale sul territorio salentino.

​A chi sono rivolti i corsi?

​I percorsi di “Agorà Digitale” sono pensati specificamente per favorire l’inclusione lavorativa. Per poter accedere è necessario possedere i seguenti requisiti:

​- Essere beneficiari dei Percorsi 3 (Riqualificazione – Reskilling) e 4 (Lavoro e Inclusione) del Programma GOL.

​- Essere attualmente disoccupati.

​- Non aver ancora frequentato nessun altro corso nell’ambito del Programma GOL.

​Un incentivo in più: la frequenza dei corsi è non solo gratuita, ma dà diritto a un’indennità di frequenza. È prevista infatti una borsa di studio fino a € 637,00 a conclusione del percorso.

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​L’offerta formativa: i due percorsi nel dettaglio

​Il progetto “Agorà Digitale” si articola in due differenti corsi, progettati per fornire competenze pratiche e immediatamente spendibili nel mercato del lavoro moderno:

​1. Competenze Digitali per l’Impresa (159 ore)

​Un percorso mirato a chi desidera comprendere e gestire i processi digitali all’interno del contesto aziendale. Dall’organizzazione del lavoro in cloud alla gestione dei dati, è il corso ideale per diventare una figura chiave nella transizione digitale delle imprese locali.

​2. Digital Skills, Comunicazione e Contenuti Digitali (182 ore)

​Pensato per chi vuole padroneggiare i canali di comunicazione online. Il programma tocca la creazione di contenuti per il web, l’uso strategico dei social media e le competenze comunicative digitali necessarie per promuovere brand, prodotti o servizi.

​Come iscriversi e contatti

​I posti sono limitati. Per verificare il possesso dei requisiti, ricevere supporto nell’orientamento e procedere con l’iscrizione ufficiale, è necessario mettersi in contatto direttamente con la segreteria dell’ente di formazione Asesi chiamando i seguenti recapiti telefonici:

​- Sede di Lecce: 📞 0832.309008

​- Sede di Taviano: 📞 0833.914232

Insomma, Asesi invita a non perdere l’occasione di dare una svolta digitale al proprio curriculum e migliorare le personali prospettive occupazionali bloccando un posto in aula!