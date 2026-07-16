Il movimento scacchistico pugliese ha una nuova stella, e il suo nome è Gabriele Longo. Il giovanissimo Campione Regionale Assoluto, classe 2009 e tesserato per il Lecce Scacchi ASD, ha lasciato un segno indelebile durante le Semifinali dei Campionati Italiani Assoluti 2026, tenutesi a Imola dal 6 al 12 luglio.

Un debutto da protagonista tra i grandi

Longo ha scritto una pagina importante per lo sport salentino: è stato l’unico giocatore leccese – e il primo dal 2021 ad oggi – a rappresentare la provincia sulle scacchiere più prestigiose d’Italia.

Affrontando un “girone di ferro”, dominato dal Maestro Internazionale Gylevich, il talento di Soleto non ha mostrato timori reverenziali. Nei 9 turni previsti dal torneo, Gabriele ha sfidato avversari di altissimo calibro, portando a casa 4 punti preziosi. Un bottino che gli permette di chiudere con un incremento positivo, portandolo a un soffio dalla categoria di Candidato Maestro e consacrandolo come il migliore tra le “Prime Nazionali” presenti nella competizione.

La Puglia scacchistica cresce: un successo collettivo

La presenza di Gabriele Longo a Imola è stata solo la punta di un iceberg. Insieme a lui, una nutrita schiera di giocatori pugliesi ha preso parte ai campionati di categoria, confermando il fervore di un movimento in costante crescita.

Il merito va alla dedizione delle associazioni sportive che, sotto l’egida della Federazione Scacchistica Italiana e del Comitato Regionale Pugliese, lavorano quotidianamente per formare i giovani talenti. Con una maggioranza di under 18 tra i partecipanti, la trasferta di Imola ha dimostrato come gli scacchi siano oggi uno strumento educativo fondamentale, capace di offrire ai ragazzi un ambiente sano, stimolante e ricco di riflessioni profonde sul valore dello sport.

Un futuro tutto da scrivere

L’orgoglio che il “giovane titano” di Soleto ha suscitato in tutto il panorama scacchistico locale è immenso. Il risultato ottenuto a Imola non è solo un traguardo individuale, ma un segnale di speranza e ambizione per tutti i giovani scacchisti pugliesi. Ora, l’attenzione è tutta rivolta ai prossimi appuntamenti: con il talento e la determinazione mostrati, il percorso di Gabriele Longo verso il vertice nazionale sembra appena iniziato.