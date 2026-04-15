Maglie Motor’s Weekend, il ruggito dei motori tra sogno americano e tradizione artigiana

Il cuore pulsante di Maglie è tornato a ruggire lo scorso fine settimana, sabato 11 e domenica 12 aprile 2026, trasformando il centro cittadino in un palcoscenico a cielo aperto. Il Maglie Motor’s Weekend non è stato solo un raduno, ma un evento capace di coniugare la cultura del “sogno americano” con la celebrazione della memoria storica e dell’artigianato locale, attirando una folla delle grandi occasioni.

La kermesse è partita col piede sull’acceleratore nella giornata di sabato, interamente dedicata all’American Style. Le strade sono state invase da imponenti truck, chopper cromati e auto dal fascino “yankee” che hanno trasportato i visitatori direttamente sulle highway statunitensi.

Il momento clou della serata è stata la Gran Festa serale: tra lo scintillio dei metalli e le cromature lucenti, l’esibizione live degli Hot Rod Mama ha infiammato la piazza, creando un mix esplosivo di musica rock’n’roll e motori.

Nella giornata di domenica la piazza, letteralmente strapiena, ha ospitato il raduno di auto d’epoca di grande pregio storico; moto storiche perfettamente conservate e Vespa Piaggio, icona intramontabile del design italiano.

Il vero valore aggiunto della giornata è stato il connubio “Classiche e Maestri”, un’idea nata dal cuore e dall’esperienza di Gianni De Giovanni, Vicepresidente della Scuderia Motorsport Scorrano. De Giovanni, anch’egli artigiano di terza generazione, ha voluto creare un legame simbolico tra la perfezione meccanica dei mezzi d’epoca e la maestria manuale degli artigiani magliesi. Un “link” che ha celebrato il saper fare tramandato nel tempo.

Sotto l’egida dell’Associazione Artigiani dell’Eccellenza dell’Artigianato Magliese, la manifestazione ha vissuto un momento istituzionale carico di emozione. Dopo i saluti delle autorità, sono stati omaggiati i protagonisti della storia produttiva della città.

Il Maglie Motor’s Weekend si chiude con un bilancio estremamente positivo. Grazie alla visione della Scuderia Motorsport Scorrano e alla passione di Gianni De Giovanni, l’evento ha dimostrato come la passione per i motori possa diventare il volano ideale per valorizzare l’identità del territorio e la qualità dell’artigianato locale.