Lupiae Team Salento partita alla volta di Parma, nel mirino dei salentini c’è la finale

Nella mente un solo, unico, obiettivo, vincere Gara 2. È questa l’impresa sportiva a cui è chiamata la Lupiae Team Salento che, nel fine settimana, tenterà in quel di Parma di staccare il biglietto per la finale del campionato nazionale di basket in carrozzina di Serie B.

E così dopo aver vinto Gara 1, con il punteggio di 62 a 61, i ragazzi di capitan Sabrina Bozzicolonna si augurano di chiudere i conti di questa semifinale nel corso del match di sabato 22 aprile con inizio alle ore 16:30

“Un’altra vittoria – dichiara coach Andrea Calò – ci separa da un traguardo non programmato. Pertanto così come fatto in Gara 1 dovremo dare il massimo al fine di non concedere la possibilità al Parma di arrivare a Gara 3, eventualmente in programma domenica mattina. Noi ci crediamo”.

sa sfida si disputerà Sabato 22 aprile alle ore 16:30 e vedrà oppostiLaumas GiocoParma – Lupiae Team Salento. Diretta del match sulle pagine Facebook di Asd Lupiae Team Salento, Salento in Linea e sul canale You Tube di Salento in Linea

La telecronaca sarà affidata a Piergiorgio Fiorentino ex arbitro di basket