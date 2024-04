Basket in carrozzina, Serie B. Al via i playoff per la promozione in serie A

Archiviata la fase a gironi del campionato nazionale di serie B di Basket in carrozzina, si parte con la poule promozione e la Lupiae Team Salento torna protagonista.

I gialloblù del Presidente Gianni Landi, infatti, saranno opposti in semifinale alla Lazio, formazione che ha vinto il proprio girone, quindi la prova sarà tutt’altro che facile.

Tuttavia, il team salentino ha lavorato duramente per regalarsi questa coda di campionato, quindi venderà carissima la pelle, soprattutto in casa.

Ricordiamo, infatti, che proprio l’ultima gara della regoular season aveva regalato ai ragazzi allenati da Andrea Calò un successo di prestigio contro l’altra formazione romana, quella dei Giovani e Tenaci, superata con un finale in crescendo, anche grazie alla spinta di un Pala Ventura divenuto fortino inespugnabile.

Per questa ragione, si spera che nella gara di domani pomeriggio alle ore 18,00, il pubblico delle grandi occasioni torni a gremire le gradinate del Palazzetto di Piazza Palio e diventi il sesto uomo in campo, per trascinare gli atleti salentini ad un successo che poi costringerebbe gli avversari a soffrire fino a gara -3 (si ricorda che la formula prevede il passaggio del turno con due vittorie e che la gara, o le gare di ritorno, saranno disputate nel prossimo weekend a Roma).

Intanto, oltre ai successi di squadra, la stagione rimane positiva anche per la valorizzazione dei giovani, in particolare quell’Antonio Di Blasio che, cresciuto tanto in questo campionato, è stato inserito tra gli atleti di interesse nazionale.

Grande soddisfazione per il ragazzo di Aradeo, che ha dichiarato : “Ringrazio chi ha creduto in me e soprattutto il coach Andrea Calò, che mi ha sempre spronato ed incoraggiato.

Insieme a tutti i miei compagni faremo di tutto per andare più avanti possibile in questi playoff e vi invitiamo tutti al Palazzetto a tifare Lupiae Team Salento”.