A Torre San Giovanni la Finale Europea di Beach Rugby

Sarà Torre San Giovanni ad ospitare la Finale Europea Masters dell’Associzione Europea Beach Rugby Series 2026, che assegnerà i titoli di Campionesse e Campioni d’Europa per Club.
Il Salento entra così ufficialmente nel grande circuito europeo del Beach Rugby. La European Beach Rugby Association ha assegnato, infatti, all’Asd Salento Rugby la Finale Europea Masters Ebra Series 2026, che si terrà il 18 e 19 luglio 2026 a nella marina del Comune di Ugento.
La candidatura salentina ha superato la concorrenza internazionale, in particolare quella della Turchia. La Finale 2026 rappresenterà l’atto conclusivo del massimo circuito europeo di Beach Rugby e vedrà in campo 12 squadre maschili e 10 squadre femminili, qualificate attraverso le EBRA Series 2026, insieme ai campioni nazionali in carica.
(Immagine tratta dal web)