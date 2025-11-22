Al via il campionato di serie B di basket in carrozzina, la Lupiae Team Salento riparte dalla Lazio

Parte da Formello, in casa della S.S. Lazio, la nuova stagione della Lupiae Team Salento, che domenica 23 novembre alle ore 11 sfiderá gli “aquilotti” nella prima delle 12 partite della regular season 2025-26.

Le formazioni impegnate nel girone dei salentini sono le altre due romane, Don Orione e Santa Lucia, le siciliane Cus Catania e i Ragazzi di Panormus e la campana Crazy Ghosts Salernitana.

Anche quest’anno, dunque, il Team del Presidente Gianni Landi avrà l’onore e l’onere di difendere da solo i colori pugliesi nel campionato nazionale di serie B, per una stagione che si preannuncia scoppiettante.

Ad allenare la Lupiae Team Salento vi sará Sergio Garzya, coadiuvato dall Assistent Coach Andrea Coi e dall’Istruttore Rocco Bortone.

Il roster sará invece composto da Di Blasio Antonio, De Giorgi Fabio, Stella Gianluca, Pandelli Alessandro, Longo Dario, Carichino Gabriele, Bottazzo Angelo, Caicedo Montano Wilber, Guarascio Pierluigi Bozzicolonna Sabrina, Calò Andrea e Garzya Daniele.

Saranno a disposizione nel loro cammino di crescita cestistica anche il giovane Caiaffa Marco ed il piccolo Martis Andrea.

Tutte le partite casalinghe della formazione Salentina saranno disputate a Lecce, al Pala San Giuseppe in attesa di poter ritornare al Pala Ventura, mentre tutte le gare verranno trasmesse in diretta sui canali facebook e youtube della squadra, con telecronaca di Piergiorgio Fiorentino e la regia di Roberto De Pascalis.