Grande successo per Leuca e il motorsport con il primo International Grand Prix del Salento

Missione riuscita!!! Un grande spettacolo ha appassionato il numeroso pubblico presente alla prima edizione dell’International Grand Prix del Salento, sul circuito cittadino tracciato e realizzato a Santa Maria di Leuca.

La kermesse motoristica del Tacco d’Italia è nata da un’idea di Pino Frascaro e organizzata dalla Motorsport Scorrano presieduta da Santino Siciliano in collaborazione Automobil Club Lecce.

L’azzurro del mare ed il profumo della macchia mediterranea hanno fatto da cornice a un fine settimana di motori e passione, dove le Ferrari protagoniste del Challenge si sono sfidate su un tracciato tecnico e suggestivo, immerso in un paesaggio unico. Tra le personalità internazionali presenti all’evento vi è da segnalare anche quella di Eridon Lameborshi, segretario generale Aca (Aci Albanese, Federazione Sportiva Albanese riconosciuta dalla FIA).

Dal punto di vista agonistico l’intensità delle sfide non è mancata, arricchita dalla presenza scenografica di numerose Ferrari e Porsche stradali, oltre ad una selezione di auto d’epoca e dall’ex pilota di Formula 1 Giancarlo Fisichella, che hanno reso l’evento un vero tributo alla cultura automobilistica.

Nella prima gara del venerdi la vittoria è andata Pino Frascaro al volante della sua Ferrari 296, pilota di origini salentine ma da anni residente in Svizzera. Frascaro ha preceduto di appena un decimo Roberto Sestini, lucchese, su Ferrari 458, al termine di una manche combattuta fino all’ultima curva. A completare il podio lo svedese Tommy Lindroth, terzo con la sua Ferrari 488, autore di una prova costante e priva di errori.

Nelle due gare del sabato, disputatesi sotto il sole, è salito sugli scudi il toscano Sestini, autore di una doppietta che ha confermato il suo ottimo stato di forma. Alle sue spalle Frascaro ha raccolto due preziosi secondi posti. Mentre il buon Lindroth ha chiuso entrambe le sfide in terza posizione.

La gara conclusiva della domenica si è disputata su asfalto viscido, reso insidioso dalla pioggia torrenziale caduta in mattinata. Pino Frascaro ha ritrovato il passo dei giorni migliori, imponendosi davanti a Roberto Sestini, mentre Tommy Lindroth ha completato ancora una volta il podio. Al termine del weekend il 1°Trofeo dei 2 Mari è andato proprio a Frascaro, sul secondo gradino del podio Sestini, terzo Lindroth, seguiti da Jessica Rampezzotti, quarta, e dal magliese Stefano Lorusso, residente in Lituania, quinto assoluto.