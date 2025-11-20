 Al via  lo spettacolo del 6° Event Show Pista Salentina

Il gran finale della stagione sportiva automobilistica in Puglia prende il nome di 6° Event Show Pista Salentina. La gara, organizzata dalla scuderia Motorsport Scorrano presieduta da Santo Siciliano, dall’Automobil Club di Lecce e dalla Pista Salentina, si disputerà il 22 novembre e il 23 novembre presso il Kartodromo Internazionale di Ugento.

E’ prevista la partecipazione di più di sessanta equipaggi, alcuni provenienti dalla Lombardia, dal Lazio e dal Veneto. Sono tanti i giovani e i neo licenziati che si cimentano in questo tipo di gara, infatti, possono partecipare con vetture molto performanti con costi di noleggio contenuti e con un basso rischio di incidenti e danni.

Tra i giovanissimi è prevista la partecipazione eccezionale di sei piloti di 16 anni, alcuni di loro alla prima esperienza: Diego Santantonio su Peugeot Rally4, Andrea De Rosa su Peugeot Rally 4, Giuseppe Troiano Jr. su Peugeot 208 Rally4, Andrea Bruscino su KartCross 600, Fernando Rizzello su Skoda Fabia Rally2/R5, Raul Quatrini su Renault Clio Rally 5.

Il format di gara si conferma ad alto contenuto spettacolare con partecipazione di vetture al top, tipo R5, Super2000, Rally4 e Rally5 e con la partecipazione di forti equipaggi salentini, come Francesco Rizzello, fresco vincitore della coppa di zona Rally2/R5, che per questa occasione sarà navigato dal figlio Fernando .

La gara si svolge nel kartodromo internazionale Pista Salentina di Ugento (Lecce) con vari percorsi, appositamente realizzati. Si corre su asfalto, su sterrato, di giorno e in notturna, con partenza ad inseguimento e side by side. Il massimo dello show è la sfida finale, il Master Show, tra i top driver con 4 ruote motrici, kartcross e due ruote motrici.

Il format di gara prevede 6 percorsi per un totale di circa 38 km. Il sabato si correrà interamente su asfalto con il Percorso 1 in senso antiorario e il Percorso 2 in senso orario, con la formula del side by side. Mentre la domenica il percorso sarà misto tra asfalto e sterrato, con un chilometraggio più lungo e a rotazione nei 2 sensi di marcia. Gran finale il Master Show di 3,7 km con le autovetture che partiranno affiancate su 2 rettilinei differenti.

Il Master Show, gara nella gara: i top driver delle vetture 4 ruote motrici, delle 2 ruote motrici anteriori e delle 2 ruote motrici posteriori si sfideranno side-by-syde, offrendo grande spettacolo, per conquistare il Trofeo Wse Series – Autosat S.p.a . Il prestigioso premio è dedicato al gruppo Autosat S.p.A. da sempre vicino al motorsport ed ai clienti sportivi Alfa Romeo e Abarth .