All’Istituto Fermi il Premio ‘Fair Play’ 2025 del Panathlon International di Lecce

Sabato 29 novembre, alle ore 10.30, nell’Auditorium dell’Istituto ‘Enrico Fermi‘ di Lecce, sarà conferito il Premio ‘Fair Play’ 2025, che tradizionalmente il Panathlon International di Lecce assegna a sportivi salentini, che si sono distinti nello sport per impegno e disciplina.

Quest’anno riceveranno il prestigioso riconoscimento l’ex ciclista professionista Alessia Quarta (carriera nello sport) protagonista delle grandi corse su strada, Giro Tour e ‘classiche’, il presidente dell’Asd Tennistavolo Salento Lecce Enzo De Lorenzis (promozione dello sport) per la sua ultra cinquantennale attività svolta da giocatore e dirigente e il giovanissimo calciatore Sebastian Tesei (gesto sportivo) autore di un ammirevole gesto di fair play in partita.

Alla manifestazione, insieme con i panathleti leccesi, i rappresentanti istituzionali, delle federazioni e delle associazioni sportive, parteciperà una larga rappresentanza di studenti.

Condurrà la manifestazione la giornalista Alessandra Del Toro.