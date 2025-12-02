Pronto riscatto Lupiae Team Salento, Cus Catania abbattuto 54-24

Serviva una vittoria casalinga per riscattare l’esordio negativo in terra laziale e così è stato.
La Lupiae Team Salento ha imposto la propria legge in casa, davanti al proprio pubblico, al cospetto del Cus Catania.
In una gara caratterizzata nelle prime battute da una serie di errori al tiro, il team del Presidente Gianni Landi ha preso il largo nella seconda metà del primo periodo, chiuso 13-6, per poi dilagare nella seconda frazione, giungendo al riposo lungo avanti per 30-11. Protagonisti di questa fase Wilber Montano Caicedo (19 punti finali) e Antonio Di Blasio (10 punti totali).
I restanti periodi non hanno consentito agli ospiti di rientrare in partita, anzi, i punti di Longo, Bottazzo (11), Garzya, Stella e Carichino hanno consentito ai salentini di aggiudicarsi l’intera posta in palio col punteggio finale di 54-24.
Tabellino
Di Blasio 10, De Giorgi, Garzya 4, Longo 6, Stella 2, Pandelli, Carichino 2, Coi, Bottazzo 11, Caicedo Montano 19, Bozzicolonna.
Grande soddisfazione per Antonio Di Blasio : “Serviva riscattarsi e lo abbiamo fatto alla grande davanti al nostro pubblico”.
Gli fa eco Wilber Montano Caicedo “Dedichiamo a Gigi (Guarascio ndr) questa bella vittoria di squadra”.
Ultimo a parlare Andrea Coi “Sappiamo che possiamo fare meglio e ci stiamo lavorando tanto, ma questa vittoria davanti al nostro pubblico ci dá una carica immensa per proseguire la stagione”!