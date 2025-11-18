È tempo di “scendere in campo”, al via la quarta edizione del torneo di calcio balilla neretino

Gli amanti del Calcio Balilla a Nardò hanno segnato la data sul calendario: il Torneo Calcio Balilla Neretino è pronto a tornare in azione per la sua attesissima quarta edizione! Un appuntamento imperdibile che unisce sport, sana competizione e tanto divertimento “old style”.

L’evento si svolgerà venerdì 28 novembre alle 19.00, presso la Sala Calcio Balilla in Via Roma

Dietro l’organizzazione di questa manifestazione sportiva e ludica c’è l’impegno costante di Gianni Guagnano, l’organizzatore storico che ha saputo riportare a Nardò un torneo tanto amato. L’iniziativa gode anche della fondamentale collaborazione istituzionale del Presidente del Consiglio Comunale Antonio Tondo e del Presidente della Consulta Comunale dello Sport Tony De Paola

Gianni Guagnano ha espresso grande entusiasmo per il ritorno dell’evento: «Siamo felici di riportare a Nardò questo torneo tanto atteso. Sarà una serata di sport e divertimento per tutti. Invitiamo appassionati e curiosi a partecipare: l’atmosfera sarà quella delle grandi occasioni».

Il livello della competizione sarà garantito dalla presenza eccezionale di un nome noto nel mondo di questo sport, il campione Luigi Natali, che avrà un doppio ruolo quello di, ripetiamo, ospite d’onore, per dare l”opportunità ai partecipanti di confrontarsi e imparare da un vero campione e arbitro ufficiale, allo scopo di garantire la massima correttezza e l’aderenza alle regole.