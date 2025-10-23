Si scaldano i motori per l’edizione 2025 del Grand Prix del Salento

L’attesa cresce e i motori iniziano a rombare in vista del Grand Prix del Salento, un evento che promette spettacolo e adrenalina in una delle cornici più suggestive d’Italia.

Il comitato organizzatore, guidato dal promotore Pino Frascaro e orchestrato dalla scuderia Motorsport Scorrano, è in piena attività per definire gli ultimi dettagli di una manifestazione che porterà il grande motorsport nel cuore del Capo di Leuca.

In questa fase cruciale, mentre i lavori sul percorso procedono a ritmo serrato e le prime iscrizioni iniziano ad arrivare.

Un evento di tale portata non sarebbe realizzabile senza il sostegno di partner illuminati che condividono la nostra stessa passione. Desideriamo quindi esprimere la nostra più sincera gratitudine ai nostri Main Sponsor, aziende di prestigio nazionale e locale che hanno legato il loro nome al Grand Prix del Salento: RCF di Bologna, eccellenza italiana nel mondo dell’audio professionale, Ma.Fra di Milano, leader nei prodotti per la cura dell’auto, e il suo rivenditore di zona Le.di.ca.r., Del Car Automotive di Alessano, punto di riferimento per gli automobilisti del territorio e D’Amico Immobiliare di Torre Vado, una realtà consolidata che opera in questo magnifico angolo di Salento.

I preparativi fervono e l’entusiasmo è alle stelle. La presentazione ufficiale del Grand Prix del Salento si terrà mercoledì 5 novembre presso il Municipio del Comune di Castrignano del Capo.