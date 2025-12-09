Nuovo passo falso per la Lupiae Team Salento, i Crazy Ghosts vincono e ottengono il primo successo stagionale

Passo indietro per la Lupiae Team Salento che, dopo la brillante vittoria contro il Cus Catania della scorsa settimana, avrebbe avuto tutte le carte per bissare in trasferta in Campania contro i Crazy Ghost Ortopedia Salernitana.

Invece, gli uomini di coach Sergio Garzya, dopo un buon avvio, si sono persi per strada.

Infatti, sebbene con un punteggio basso dovuto a tanta impressione ed a buone azioni difensive, i gialloblu salentini si sono portati avanti per 25-18 alla fine delle prime due frazioni.

Il risultato parziale era dovuto ad un buona gestione della palla ed alle ripartenze, in cui il funambolo Wilber Montano Caicedo andava a nozze (alla fine 12 i punti del colombiano), seminando il panico nella difesa campana ed estraendo dal cilindro anche una tripla che allungava il vantaggio in una gara punto a punto fino a quel momento.

Nella ripresa, dopo il riposo lungo, tuttavia, si spegneva la luce.

La Lupiae smetteva di fare quello che le era riuscito per due tempi e si rifacevano sotto i Crazy Ghosts, che trascinati dall’ex Genchi e da Carbone (12 punti a testa), recuperavano, sorpassavano i salentini e tenevano il vantaggio fino alla fine.

38-33 il punteggio finale, con gli uomini di Garzya costretti a fare i conti con una sconfitta in trasferta probabilmente evitabile e comunque da dimenticare in fretta.

Tabellino

Di Blasio, De Giorgi, Garzya 3, Longo 7, Stella 2, Carichino 2, Coi, Bottazzo 4, Caicedo Montano 12, Bozzicolonna 2, Guarascio 1.