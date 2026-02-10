Domenico Lenzi nuovo Presidente del Panathlon  Club Lecce

Il prof. Domenico Lenzi, docente universitario in pensione e panathleta da oltre 30 anni, guiderà il Panathlon ClubLecce per il biennio 2026/27.

Succede a Franco Elia, che ha retto il Club con successo nei due appena trascorsi. L’assemblea ordinaria elettiva, riunita nei giorni scorsi nella sede del Coni di Lecce, ha rinnovato anche il Consiglio Direttivo, composto da Michele Dodde (vicepresidente e cerimoniere), Pierluigi De Sabato, Sebastiano Rizzo, Donato Così e dal past-presidente Franco Elia. Antonio Vantaggiato è stato confermato nella carica di Segretario e Tesoriere. Eletti anche i revisori dei conti Vittorio Renna, Salvatore Ingrosso e Giuseppe Lagna, quest’ultimo confermato Consigliere Addetto al Sud Salento. Il giovane panathleta Olsi Paja ha ricevuto l’incarico di responsabile del Panathlon Club Junior in fase di avanzata costituzione.

Nella stessa seduta è stata nominata la speciale Commissione per le celebrazioni dei 70° anniversario del Club di Lecce, costituito nel maggio del 1956 da Mario Stasi, storica e indimenticabile figura dello sport salentino. La Commissione sarà presieduta dal prof. Lenzi ed è composta da Ludovico Malorgio, Governatore dell’Area 8 del Distretto Italia del Panathlon International (Puglia, Basilicata e Calabria), Michele Dodde, Gigi Renis, Olsi Paja, Francesca Ciccarese e dalla prof.ssa Imma Tempesta, quale consulente esterna.

“È stata un’esperienza molto positiva – ha dichiarato Franco Elia – sono grato gli amici panathleti di avermi dato la possibilità di trascorrere due anni, che ricorderò per sempre con grande piacere”.

Domenico Lenzi, da parte sua, ha espresso soddisfazione per la nuova carica ed ha assicurato il massimo impegno per la promozione dei valori dello sport nel territorio, per le celebrazioni del 70° e la costituzione del Club Junior.