Al Via “Più Vela Per Tutti”, a San Foca partita la 17ª edizione della manifestazione

Domenica è tornata nelle acque di San Foca la flotta di “Più Vela Per Tutti” per disputare la prima regata dell’anno del campionato invernale alla sua diciassettesima edizione.

Un inizio ideale per i regatanti, dopo due settimane di mal tempo, è stata infatti una bella giornata di sole e vento, lo Scirocco inizialmente sui 10 nodi si è andato via via intensificandosi per attestarsi sui 15 nodi, con poca onda. Il direttore di regata Gianni Nistri, viste le condizioni perfette e ‘l’astinenza da vela’ durata troppo a lungo per via del mal tempo, ha predisposto il campo di regata verso Sud con la boa di bolina da girare tre volte – non le abituali due – per completare il percorso di 10 miglia della regata a bastone.

Dalla flotta partita compatta, si sono da subito distaccate le due barche di Categoria MR (Mini Regata), il Platu 25 El Niño (in testa) ed il j24 Il Gabbiere, seguite dall’Oceanis 39 Neapolis (CR – Crocera Regata). Il terzetto ha mantenuto il medesimo assetto ma allargando il range temporale sino al taglio della linea d’arrivo. Ancora una volta è stato il Platu 25El Niño a tagliare per primo con un margine di tempo tale da aggiudicarsi il primo posto anche in compensato nella sua Categoria.

Per quel che riguarda la Categoria VL (Vele Bianche), il Bavaria 37 Terra è rimasta in testa per tutti e 3 i giri di boa sui suoi compagni di Categoria, ma tallonata a breve distanza dal Sunway 21 Tarumbò e a seguire ‘l’anziana’ della Flotta PVPT, l’Hurley 800 Tara. Anche in questo caso, il taglio dell’arrivo ha visto lo stesso posizionamento, ma il primo gradino sul podio della Classifica in Compensato Ronin Hood spetta all’imbarcazione con i vessilli della Lega Navale San Foca, il Sunway 21 Tarumbò.

Grazie al nuovo sistema di compensazione, il Rating Salentino Ronin Hood, il ‘vincitore morale’ della giornata è senza dubbio il Sunway 21 Tarumbò che ha ottenuto il miglior tempo in compensato di tutta la Flotta.

Il prossimo appuntamento previsto dal calendario sarà domenica 1 febbraio – meteo permettendo – per disputare la penultima regata a bastone, ma per completare il campionato invernale la Flotta PVPT dovrà abbandonare le acque di San Foca per le cosiddette ‘lunghe’, quella tradizionale verso Otranto e l’altra, novità di quest’anno, verso Tricase Porto.