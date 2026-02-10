“Più Vela per Tutti”, a Dan Foca va in scena la settima regata del campionato invernale

Si è disputata domenica la settima regata del campionato invernale “Più Vela per Tutti”, come sempre nelle acque al largo di San Foca. Un campionato questo – alla sua diciassettesima edizione – che sta risentendo del maltempo che imperversa in Salento, costringendo il comitato di regata a rimandare più volte le giornate previste dal calendario. Finalmente, una domenica di sole e di vento, seppur leggero. Il campo di regata a bastone costiero è stato posizionato a Nord, con la boa da girare due volte per completare il percorso di 10miglia.

“Una giornata ideale con un bel sole – spiega il direttore di regata Gianni Nistri – con il vento proveniente da Nord inizialmente sui 6-7 nodi che si è andato intensificando attestandosi sui 10, ma già al primo giro di boa il vento ha virato da Ovest agevolando i regatanti che si sono trovati quasi sempre di bolina larga.”

La flotta Più Vela Per Tutti era piuttosto ridimensionata – tra le altre mancava il Platu 25 El Niño che solitamente la capeggia – ed è stato il j24 Il Gabbiere di Categoria MR (Mini Regata) a posizionarsi in testa su tutte, seguita dall’Oceanis 39 Neapolis(CR – Crocera Regata), fino al taglio della linea d’arrivo, consentendo ad entrambe le imbarcazioni di aggiudicarsi il primo posto in compensato nelle rispettive Categorie.

Per quel che riguarda la Categoria VL (Vele Bianche), il Sunway 21 Tarumbò ha avuto la meglio sull’Hurley 800 Tara e sul Bavaria 37 Terra, arrivando primo in reale e primo di Categoria. Inoltre, anche per queta settima regata, il Sunway 21 Tarumbò si è aggiudicato il miglior tempo in compensato della giornata.

“Mancano solo tre regate per conoscere i vincitori di questa diciassettesima edizione PVPT e ci auguriamo che il meteo sia più clemente – chiosa il presidente della Lega Navale di San Foca Massimo Ingrosso – per l’ultima regata a bastone – prevista per domenica 15 – e le due lunghe, San Foca – Otranto e San Foca – Tricase Porto.”