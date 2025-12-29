La Fiamma Olimpica arriva a Lecce, tutte le modifiche della circolazione

Il prossimo 30 dicembre Lecce vivrà un momento destinato a restare impresso nella memoria collettiva: il passaggio della Fiamma olimpica, simbolo universale di sport, pace, dialogo e condivisione. Un evento straordinario che attraversa la città e ne riconosce il ruolo speciale nel mosaico culturale e umano del Paese.
Accogliere la torcia olimpica significa aprire le porte della nostra storia millenaria a un messaggio che parla a tutte le generazioni. Lecce, città di stratificazioni antiche e di straordinarie ricchezze artistiche, ponte naturale tra Oriente e Occidente, è da sempre luogo di incontro, scambio e convivenza. Ed è proprio questo spirito mediterraneo – fatto di ospitalità, apertura ed energia creativa – che si vuole trasmettere a chi porterà la fiamma e a chi la seguirà nel suo cammino.
L’identità territoriale si esprimerà nel cuore pulsante della città. In piazza Sant’Oronzo sono previste esibizioni legate alla Taranta, simbolo di vitalità e tradizione popolare, mentre il palco a Porta Napoli accompagnerà l’attesa dell’arrivo del tedoforo con ulteriori momenti di spettacolo e partecipazione. Un abbraccio collettivo che unirà musica, cultura e comunità.
La fiamma, partita da Olimpia dopo un rito tanto antico quanto emozionante, è un invito a sentirci parte di qualcosa di più grande: un mondo che, attraverso lo sport, prova a ritrovare unità, entusiasmo e speranza. È un’occasione per guardare ai nostri giovani, ai loro sogni e alle loro passioni; per celebrare chi vive lo sport come crescita, sana competizione e lealtà, portando questi valori nella vita quotidiana e nelle relazioni di ogni giorno.
Per consentire lo svolgimento dell’evento in piena sicurezza, saranno adottati provvedimenti temporanei alla circolazione e alla sosta, tra cui:
DIVIETI DI TRANSITO E DI SOSTA
Piazza Sant’Oronzo
• Divieto di transito a tutti i veicoli, inclusi taxi e mezzi per persone con disabilità
• Divieto di fermata su entrambi i lati
• Area Open Space con rimozione di tutti gli stalli di sosta
• Dalle ore 7:00 alle ore 20:00 di lunedì 29 dicembre 2025
Corte dei Licci
• Divieto di transito e di fermata su entrambi i lati
• Rimozione di tutti gli stalli di sosta
• Dalle ore 21:00 di domenica 2 dicembre alle ore 24:00 di lunedì 29 dicembre 2025
Piazza A. Rizzo – Porta Napoli
(tratto compreso tra Viale dell’Università e Piazzetta Arco di Trionfo)
• Divieto di transito e di fermata su entrambe le corsie e su entrambi i lati
• Rimozione di tutti gli stalli di sosta
• Dalle ore 21:00 di lunedì 29 dicembre alle ore 24:00 di martedì 30 dicembre 2025
• Direzione obbligatoria su Via Adua verso Porta Rudiae per i veicoli provenienti da:
o Via delle Bombarde
o Via Palmieri
Via A. Imperatore
• Area di sosta riservata ai taxi
• Divieto di fermata
• Dalle ore 21:00 di lunedì 29 dicembre alle ore 24:00 di martedì 30 dicembre 2025
SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE
Lunedì 29 dicembre 2025
• Sospensione totale della circolazione al momento del passaggio dei partecipanti
Dalle ore 16:00 fino al termine dell’evento
• Divieto di fermata dalle ore 7:00 alle ore 20:00
La sospensione riguarda tutti i veicoli e comporta l’interdizione di ogni tipo di accesso, inclusi:
• strade cittadine e poderali
• accessi carrabili e sterrati
• ingressi ad abitazioni private
• distributori di carburante
• strutture ricettive
• parcheggi pubblici e privati
STRADE INTERESSATE DAL PERCORSO (Territorio di Lecce)
• Via di Leuca (da Via dell’Abate a Viale Alfieri)
• Viale Alfieri
• Rotatoria Viale Rossini – Via Puglia – Via Torre del Parco
• Viale Rossini
• Viale Japigia
• Viale Leopardi
• Sottopasso Viale Leopardi
• Viale Foscolo
• Rotatoria Piazza del Bastione
• Viale De Pietro
• Via Garibaldi
• Via XXV Luglio
• Via Trinchese
• Piazza Sant’Oronzo
• Via Vittorio Emanuele II
• Via Palmieri
• Piazza A. Rizzo
‘Invitiamo i cittadini e visitatori a a prestare attenzione alla segnaletica temporanea – dice l’assessore alla Mobilità, Giancarlo Capoccia – e collaborare programmando per tempo gli spostamenti, contribuendo così alla riuscita di un evento che appartiene a tutta la comunità.
Il 30 dicembre Lecce si stringerà attorno alla Fiamma Olimpica con orgoglio e partecipazione, accogliendo un simbolo che, grazie alla forza dello sport e degli atleti, continua a testimoniare un potente messaggio di pace, unità e speranza tra i popoli. Un giorno in cui la nostra città non sarà solo spettatrice, ma protagonista di una storia che parla al mondo’.