La Fiamma Olimpica arriva a Lecce, tutte le modifiche della circolazione

Il prossimo 30 dicembre Lecce vivrà un momento destinato a restare impresso nella memoria collettiva: il passaggio della Fiamma olimpica, simbolo universale di sport, pace, dialogo e condivisione. Un evento straordinario che attraversa la città e ne riconosce il ruolo speciale nel mosaico culturale e umano del Paese.

Accogliere la torcia olimpica significa aprire le porte della nostra storia millenaria a un messaggio che parla a tutte le generazioni. Lecce, città di stratificazioni antiche e di straordinarie ricchezze artistiche, ponte naturale tra Oriente e Occidente, è da sempre luogo di incontro, scambio e convivenza. Ed è proprio questo spirito mediterraneo – fatto di ospitalità, apertura ed energia creativa – che si vuole trasmettere a chi porterà la fiamma e a chi la seguirà nel suo cammino.

L’identità territoriale si esprimerà nel cuore pulsante della città. In piazza Sant’Oronzo sono previste esibizioni legate alla Taranta, simbolo di vitalità e tradizione popolare, mentre il palco a Porta Napoli accompagnerà l’attesa dell’arrivo del tedoforo con ulteriori momenti di spettacolo e partecipazione. Un abbraccio collettivo che unirà musica, cultura e comunità. La fiamma, partita da Olimpia dopo un rito tanto antico quanto emozionante, è un invito a sentirci parte di qualcosa di più grande: un mondo che, attraverso lo sport, prova a ritrovare unità, entusiasmo e speranza. È un’occasione per guardare ai nostri giovani, ai loro sogni e alle loro passioni; per celebrare chi vive lo sport come crescita, sana competizione e lealtà, portando questi valori nella vita quotidiana e nelle relazioni di ogni giorno.

Per consentire lo svolgimento dell’evento in piena sicurezza, saranno adottati provvedimenti temporanei alla circolazione e alla sosta, tra cui:

DIVIETI DI TRANSITO E DI SOSTA

Piazza Sant’Oronzo

• Divieto di transito a tutti i veicoli, inclusi taxi e mezzi per persone con disabilità

• Divieto di fermata su entrambi i lati

• Area Open Space con rimozione di tutti gli stalli di sosta

• Dalle ore 7:00 alle ore 20:00 di lunedì 29 dicembre 2025

Corte dei Licci

• Divieto di transito e di fermata su entrambi i lati

• Rimozione di tutti gli stalli di sosta

• Dalle ore 21:00 di domenica 2 dicembre alle ore 24:00 di lunedì 29 dicembre 2025

Piazza A. Rizzo – Porta Napoli

(tratto compreso tra Viale dell’Università e Piazzetta Arco di Trionfo)

• Divieto di transito e di fermata su entrambe le corsie e su entrambi i lati

• Rimozione di tutti gli stalli di sosta

• Dalle ore 21:00 di lunedì 29 dicembre alle ore 24:00 di martedì 30 dicembre 2025

• Direzione obbligatoria su Via Adua verso Porta Rudiae per i veicoli provenienti da:

o Via delle Bombarde

o Via Palmieri

Via A. Imperatore

• Area di sosta riservata ai taxi

• Divieto di fermata

• Dalle ore 21:00 di lunedì 29 dicembre alle ore 24:00 di martedì 30 dicembre 2025

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE

Lunedì 29 dicembre 2025

• Sospensione totale della circolazione al momento del passaggio dei partecipanti

Dalle ore 16:00 fino al termine dell’evento

• Divieto di fermata dalle ore 7:00 alle ore 20:00

La sospensione riguarda tutti i veicoli e comporta l’interdizione di ogni tipo di accesso, inclusi:

• strade cittadine e poderali

• accessi carrabili e sterrati

• ingressi ad abitazioni private

• distributori di carburante

• strutture ricettive

• parcheggi pubblici e privati

STRADE INTERESSATE DAL PERCORSO (Territorio di Lecce)

• Via di Leuca (da Via dell’Abate a Viale Alfieri)

• Viale Alfieri

• Rotatoria Viale Rossini – Via Puglia – Via Torre del Parco

• Viale Rossini

• Viale Japigia

• Viale Leopardi

• Sottopasso Viale Leopardi

• Viale Foscolo

• Rotatoria Piazza del Bastione

• Viale De Pietro

• Via Garibaldi

• Via XXV Luglio

• Via Trinchese

• Piazza Sant’Oronzo

• Via Vittorio Emanuele II

• Via Palmieri

• Piazza A. Rizzo

‘Invitiamo i cittadini e visitatori a a prestare attenzione alla segnaletica temporanea – dice l’assessore alla Mobilità, Giancarlo Capoccia – e collaborare programmando per tempo gli spostamenti, contribuendo così alla riuscita di un evento che appartiene a tutta la comunità.