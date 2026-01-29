Audax Basket Lecce, cambi al vertice. Ha inizio la presidenza di Mario Spagnolo

C’è aria di cambiamento e grandi ambizioni nel panorama cestistico leccese. La notizia, rimbalzata negli ultimi giorni, segna una vera e propria svolta per l’Audax Basket Lecce: la società salentina ha ufficializzato un cambio al vertice che promette di proiettare il club verso una nuova dimensione strutturale e sportiva.

Giunta al suo terzo anno di vita, l’Audax non è più una scommessa, ma una realtà radicata e consolidata nel territorio. Tuttavia, per compiere il salto di qualità necessario a competere in contesti sempre più organizzati, la dirigenza ha avvertito l’esigenza di una svolta. Il passaggio di testimone alla presidenza non è solo un avvicendamento burocratico, ma una scelta strategica per strutturare il club con una visione a lungo termine.

A guidare questa nuova fase sarà Mario Spagnolo. Classe 1973, Spagnolo non è certo un nome nuovo per la comunità locale. Noto per il suo impegno civico e sociale, è stato un esponente di spicco nel mondo del volontariato della Protezione Civile e in prima linea nell’emergenza sanitaria locale.

Uomo di sport a tutto tondo e appassionato di politica, Spagnolo porta in dote all’Audax un mix di carisma, capacità gestionali e sensibilità umana. La sua figura è stata individuata come il motore ideale per dare un impulso decisivo al progetto “gialloblù”.

Il nuovo corso parte da basi solide. La squadra, affidata alla guida tecnica di coach Cristiano Mezzi, milita attualmente nel campionato di Divisione Regionale 3 (DR3). Con un roster totalmente rinnovato, l’obiettivo dichiarato dal neo-presidente è duplice:

– Crescita tecnica: valorizzare il gruppo capitanato da Lorenzo Guido, puntando su programmi a lunga gittata.

– Fidelizzazione: trasformare le partite casalinghe in un appuntamento fisso per gli appassionati, facendo crescere l’indotto e il calore del pubblico attorno alla squadra.

“Vogliamo far crescere non solo la squadra, ma l’intero patrimonio umano e sociale che l’Audax rappresenta per Lecce,” traspare dagli ambienti vicini alla nuova presidenza.

L’avvicendamento è stato accolto con grande fiducia da tutto l’ambiente. La sfida è lanciata: con una dirigenza più strutturata e una guida carismatica, l’Audax Basket Lecce punta a diventare un punto di riferimento sempre più centrale nella pallacanestro salentina. I tifosi ora attendono che l’entusiasmo del “dietro le quinte” si traduca in successi sul parquet.