Lupiae Team Salento, rivincita servita. Battuta la Crazy Ghosts in un finale al cardiopalma

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. La Lupiae Team Salento centra l’obiettivo tra le mura amiche, ottenendo una preziosa rivincita contro la Crazy Ghosts dopo la sconfitta dell’andata. Un successo di misura (44-42) che non solo regala due punti pesanti, ma assesta la squadra di coach Andrea Coi stabilmente a metà classifica, a ridosso della zona play-off.

La cronaca del match: un’altalena di emozioni

L’avvio della Lupiae è fulminante. Sin dal primo periodo, i salentini sembrano pronti a scavare il solco decisivo, ma gli ospiti dimostrano grande resilienza, restando aggrappati al match e chiudendo la prima frazione sotto di una sola lunghezza.

Il secondo quarto è il manifesto del miglior basket stagionale per la Lupiae: fluidità di manovra e precisione portano i padroni di casa fino al +14. Tuttavia, il demerito della formazione leccese è quello di non aver inflitto il colpo del K.O. definitivo.

Nella ripresa, infatti, la musica cambia. La squadra campana risale lentamente la china, rosicchiando punti nel terzo quarto fino ad arrivare a un pericolosissimo -2 negli ultimi istanti della gara. La difesa della Lupiae, però, tiene botta: gli ospiti non trovano il tempo per il tiro del pareggio e la sirena sancisce la festa salentina.

I protagonisti della sfida

Protagonista assoluto della giornata è un redivivo Andrea Calò, trascinatore del gruppo con 14 punti a referto. Ottime anche le prestazioni di Wilber Montano Caicedo e Giuseppe Longo, che hanno contribuito con 9 punti a testa, garantendo solidità nei momenti di massima pressione.

Ecco il tabellino completo degli atleti a disposizione di Andrea Coi: Calò: 14 punti, Longo: 9 punti, Caicedo Montano: 9 punti, Di Blasio: 6 punti, Carichino: 4 punti, Stella: 2 punti. Del poster hanno fatto parte anche De Giorgi, Garzya, Caiaffa, Pandelli, Bozzicolonna.

Non c’è tempo per cullarsi sugli allori. La Lupiae Team Salento è attesa da un altro test probante: sabato 14 marzo, infatti, arriverà in Salento la prestigiosa formazione del Santa Lucia Roma. Una sfida cruciale per capire se le ambizioni play-off dei giallorossi possano trasformarsi in realtà.