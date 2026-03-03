Più Vela Per Tutti, El Niño domina le “lunghe” tra San Foca e Otranto

Il campionato invernale di Più Vela Per Tutti entra nel vivo. L’ultimo fine settimana ha regalato alla flotta due giornate dal sapore tipicamente primaverile, permettendo lo svolgimento delle attese regate lunghe in un suggestivo scenario tra il porto di San Foca e quello di Otranto.

Nonostante un vento che non ha mai superato i 7-8 nodi, la brezza costante da Est ha garantito condizioni di navigazione piacevoli. I regatanti hanno affrontato il percorso con andature di bolina larga e traverso, rendendo la sfida tecnica e basata sulla capacità di sfruttare al meglio ogni refolo.

A brillare su tutte le altre imbarcazioni è stato il piccolo e scattante El Niño. Il Platu 25 ha confermato la sua velocità superiore, restando costantemente in testa alla flotta e tagliando per primo il traguardo in tempo reale sia nella tappa verso Otranto che nel ritorno a San Foca.

I principali risultati per categoria:

Categoria MR (Mini Regata): Oltre allo strapotere di El Niño , si segnala l’ottima prestazione del J24 Il Gabbiere , capace di conquistare il secondo miglior tempo in compensato nella giornata di domenica.

Categoria VL (Vele Bianche): Qui la sfida è stata più aperta. Il Sunway 21 Tarumbò ha dominato i tempi compensati in entrambe le prove. Tuttavia, nella tratta Otranto-San Foca, il Bavaria 37 Terra si è distinto per la velocità in reale, mentre l’Hurley 800 Tara ha mostrato una grande costanza piazzandosi al secondo posto sia in reale che in compensato.

L’attesa è ora tutta per la prossima domenica. Meteo permettendo, si disputerà l’ultima regata a bastone che decreterà ufficialmente i vincitori della XVII edizione di Più Vela Per Tutti. Un’edizione che, ancora una volta, ha saputo coniugare sportività e amore per il mare Adriatico.