Traferta agrodolce in terra siciliana per la Lupiae Team Salento.

Si chiude con una vittoria ed una sconfitta la due giorni di gare in Sicilia per la Lupiae Team Salento, formazione allenata da Andrea Coi, nel campionato nazionale di serie B di basket in carrozzina.

Carichino e compagni, infatti, hanno ceduto il passo nella gara al Pala Mangano di Palermo, dove i Ragazzi di Panormus hanno portato a casa i due punti, sfruttando il fattore campo ed un roster numericamente più folto rispetto a quello salentino, con appena 7 giocatori a referto.

Partita bene la Lupiae, Palermo ha via via preso il largo, sorattutto nell’ultimo periodo, allargando il divario sino al 68-44 finale.

Questi gli atleti che hanno giocato la gara: Di Blasio 2, De Giorgi 2, Longo 8, Carichino 2, Bottazzo 13, Caicedo Wilber Montano 17, Bozzicolonna.

Tutta un’altra musica, invece, al Palacus di Catania, dove i locali partono bene (8-2), ma vengono poi travolti dal ritorno della Lupiae, che trascinata da un ottimo Wilber Montano Caicedo (25 punti), chiude subito la pratica e si mette sempre davanti, giocando un buon basket e portando in doppia cifra anche Bottazzo e Longo, fino al 56-33 finale, che regala agli atleti salentini la quarta vittoria stagionale che, di fatto, chiude le trasferte del campionato, posto che le prossime restanti 3 gare saranno disputate a Lecce.

Questo il roster schierato da Coi: Di Blasio 4, De Giorgi, Longo 16, Carichino, Bottazzo 11, Caicedo Wilber Montano 25, Bozzicolonna.

