Per la Lupiae Team Salento una trasferta romana che si chiude in crescendo.

Iniziata sotto auspici piuttosto cupi (appena sette atleti a disposizione di Coach Andrea Coi), proseguita male (sconfitta prevedibile con Santa Lucia Roma, con annesso infortunio a Dario Longo, niente di grave ma due giorni finita per lui) terminata, tuttavia, alla grande, con una brillante vittoria in casa del Don Orione, la due giorni romana ha confermato proprio nel finale che la Lupiae ha sette vite e non molla mai!

Se infatti la gara di sabato pomeriggio al cospetto del più quotato Santa Lucia è terminata col punteggio di 81-30, quella di domenica mattina ha visto i sei superstiti della trasferta vestire i panni del leone e conquistare i due punti in casa del Don Orione col punteggio di 58-43.

Bravo Coach Andrea Coi a sfruttare al meglio le caratteristiche dei suoi e a far trovare agli atleti salentini le giuste motivazioni, bravi i giocatori a fare “quadrato” e a capitalizzare al massimo le residue forze.

Molto bene Daniele Garzya, al primo anno di basket in carrozzina, giá ieri in evidenza ed oggi autore di 18 punti e tanti assist e recuperi, altrettanto letale il veterano Wilber Montano Caicedo con i suoi 23 punti. Bravi Di Blasio, sempre più al centro del progetto ed autore di 11 punti, preziosa l’esperienza di Stella e la prontezza di Carichino e Bozzicolonna, quest’ultima brava a subentrare quando le è stato richiesto.

Una prestazione da Squadra per la Lupiae che torna a casa consapevole di esserci e di voler continuare ad essere protagonista.

Ora ci saranno alcune settimane di pausa, prima della prossima in casa a febbraio, proprio contro Don Orione.

Tabellino Santa Lucia

Di Blasio 5, Garzya 14, Longo 2, Stella 4, Wilber Montano Caicedo 5, Bozzicolonna, Carichino.

Tabellino Don Orione

Di Blasio 11, Garzya 18, Stella 2, Carichino 4, Wilber Montano Caicedo 23, Bozzicolonna.