Troppi errori per la Lupiae Team Salento, Palermo si impone al “Pala San Giuseppe”

Ancora un passo falso per la Lupiae Team Salento, che sbaglia troppo e viene punita da un Palermo cinico e concentrato, che si porta a casa i due punti in palio, espugnando il Pala San Giuseppe di Lecce.

Questa la sintesi di una gara che i gialloblù leccesi hanno gettato via, mancando di sfruttare le tante occasioni create per fare canestro.

Proprio gli errori da sotto le plance commessi dai “lupi” leccesi hanno dato il via libera ai siciliani, che hanno quindi portato a casa l‘intera posta in palio col punteggio di 51-44.

Sugli scudi i palermitani Cincotta (26 punti), Di Santo (17) e Lo Bue (8), troppo discontinui gli atleti della Lupiae, nonostante la doppia cifra raggiunta sia da Wilber Montano Caicedo (12), che da Dario Longo (11) ed i 9 punti di Di Blasio.

Ciononostante, a pochi minuti dalla fine, la Lupiae si è trovata la palla in mano a -4, senza tuttavia riuscire a concretizzare una rimonta iniziata addirittura da -12.

Come detto, troppi errori individuali sia in fase difensiva, con palloni persi malamente, sia soprattutto sotto canestro in fase d’attacco, dove il tiratore non è riuscito a realizzare ed a concretizzare un lavoro comunque buono per arrivare al tiro.

Di positivo, comunque, l’atteggiamento, con una squadra mai doma o rassegnata ed il rientro, seppur part-time di Andrea Calò, in campo solo per metá partita e comunque autore di 4 punti.

Testa alla prossima, come ha commentato a fine gara Andrea Coi, coach della squadra, anzi alle prossime gare, dato che nel weekend del 10 e dell’11 di gennaio, la Lupiae è attesa dalla doppio impegno romano, in casa del Santa Lucia e del Don Orione.

Questi i giocatori schierati da Andrea Coi e Rocco Bortone : Di Blasio 9, Garzya 6, Longo 11, Stella 2, Pandelli, Carichino, Calò 4, Coi, Bottazzo, Caicedo Montano 12, Bozzicolonna, Guarascio.