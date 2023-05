Tutto pronto per l’11ma edizione della “Stracittadina Magliese-Trofeo Salvatore Rizzo”

Parte il 04 giugno 2023, alle ore 18.15, l’11ma Edizione della “Stracittadina Magliese” evento sportivo valido come quarta prova del campionato provinciale di corsa su strada e del campionato regionale Dolichos, che porterà, nella cittadina più di mille atleti provenienti da tutta la provincia per conquistare il “Trofeo Salvatore Rizzo”.

La manifestazione è aperta anche ai non agonisti e ai camminatori, con un percorso ad hoc di soli 7 km.

Le Stracittadine nascono come corse non competitive, che coinvolgono migliaia di appassionati, famiglie e bambini e riempiono le strade del centro storico per trascorrere qualche ora all’aria aperta qualunque sia il proprio livello di preparazione. Ci sarà anche la possibilità di trascorrere una giornata assieme alla famiglia, facendo qualcosa di diverso rispetto al solito, godendosi un’attività senza auto e vivendo dall’interno il clima di festa che da sempre accompagna l’evento.

Organizzatore dell’evento, Stefano Rizzo Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Podistica Magliese, che ha chiesto ai cittadini di iscriversi numerosi all’inziativa, in quanto, l’obiettivo finale, è quello di devolvere il ricavato in beneficenza al lido Coiba di San Foca che, grazie alla Onlus Sunrise diretta da Maria De Giovanni, accoglie malati di sclerosi multipla e Sla permettendo loro di fare il bagno con carrozzine speciali, con il progetto “Il mare di tutti”.