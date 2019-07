Autismo, ‘Amici di Nico’ diventa un modello da imitare: ‘Le famiglie non saranno più sole’

“Amici di Nico” Onlus è il primo centro per i disturbi dello spettro autistico in Puglia.

La regione ha conferito all’associazione il riconoscimento come primo Ente sanitario per i disturbi dello spettro autistico. A breve la fondazione di altri centri sul modello della Onlus di Matino.

Un’importante soddisfazione per “Amici di Nico” che a partire dal mese di Giugno è stata riconosciuta dalla Regione Puglia come Ente sanitario accreditato per Servizi Ambulatoriali ad alta e media intensità.

“Amici di Nico” – con sede legale a Matino in via Campania n° 7 – è un’associazione che dal 2007 è attiva sul territorio nell’ambito dei Disturbi dello Spettro Autistico.

Fondata il 10 dicembre 2007 dalla Dott.ssa Maria Antonietta Bove, l’associazione si è occupata di colmare la carenza di strutture, sul nostro territorio, che affrontassero il problema dell’Autismo, che si occupassero di sostenere i soggetti affetti e le loro famiglie.

Attualmente, a distanza di 12 anni dalla fondazione, questa realtà dispone di quattro centri in provincia di Lecce e altri di prossima apertura in convenzione con i diversi Distretti sanitari ed Enti pubblici del territorio.

Con questo recente riconoscimento, gli interventi saranno svolti non solo in ambito strutturato (centro ambulatoriale) ma anche in contesti domiciliari e di inclusione scolastica nelle tre principali fasce di età evolutiva che vanno da 0 a 18 anni.

L’associazione, attraverso servizi psico-diagnostici e riabilitativi specializzati, segue una vasta casistica di persone con Disturbi dello Spettro Autistico provenienti da tutte le parti della Provincia di Lecce e non solo.

Tutti i Centri sono dotati della Certificazione di Qualità ISO 9001:2015 e tutti i servizi offerti si basano rigorosamente sulle indicazioni suggerite dalle Linee Guida nazionali e internazionali approvate dalla Comunità scientifica nell’ambito dell’ASD.

“Amici di Nico” Onlus attraverso i suoi Centri e la sua Equipe multidisciplinare, oltre ad essere convenzionata con diversi Atenei e Scuole di Specializzazione come sede di tirocini, fornisce anche formazione e consulenza personalizzata a tutti i livelli (dalla famiglia alla scuola, dalle Aziende Sanitarie alle altre Associazioni) e in generale a tutti coloro che per motivi personali o professionali entrano in contatto con la patologia dello spettro autistico.

La Dottoressa Bove, presidente dell’associazione ha dato avvio alla sua missione per inseguire un sogno, quello di voler realizzare non un singolo servizio, ma una rete di attività che si prendesse cura di persone affette da autismo in modo globale, lavorando, allo stesso tempo, al miglioramento delle prassi e all’ideazione di protocolli innovativi.

“Nel corso di questi 10 anni ci siamo occupati attivamente dei nostri utenti. Tra le tante attività abbiamo seguito con interventi diretti, bambini in età pre-scolare e scolare sino a trattare progetti di inclusione sociale e di acquisizione delle autonomie e di avviamento al lavoro di adolescenti e giovani adulti”, ha dichiarato Maria Antonietta Bove. L’impegno, i sacrifici e la dedizione hanno reso possibile questo importante riconoscimento, facendo di “Amici di Nico” un modello che si presta a essere replicato su tutto il territorio regionale e nazionale, che rappresenti un punto di riferimento per le famiglie e un aiuto concreto per adolescenti e adulti affetti da questa patologia.