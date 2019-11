Tumori al seno e alla pelle, a Otranto il convegno sulla prevenzione oncologica

La prevenzione è importante proprio come la cura. E la prevenzione passa dalla cultura. Si è svolto ieri il convegno sulla prevenzione oncologica dei tumori al seno e dei melanomi. Ad ospitare l’evento di grande interesse è stata la città di Otranto, nella Sala convegni del Castello Aragonese.

Oggetto del dibattito durante l’evento organizzato dall’Istituto di Cultura Salentina sono stati anche i dati riguardanti l’incidenza di tumori al seno sul territorio salentino, punto di partenza imprescindibile per iniziare a ragionare su di una azione di prevenzione sul territorio.

A dare il loro contributo scientifico sono stati tre relatori d’eccezione: il Professor Francesco Schittulli, senologo di fama internazionale, medaglia d’oro al merito della sanità pubblica; il dottor Massimo Gravante, dermatologo e autorità nel campo dei tumori della pelle, infine, la dottoressa Lucia Cioffi, che ha affrontato la relazione tra alimentazione, obesità e cancro.

La prevenzione è la prima forma di difesa dal cancro, una piaga che affligge il nostro tempo. Grazie agli interventi degli esperti, le risposte che in tanti cercavano sono arrivate: cause ed incidenza di questo male sono state discusse in modo approfondito, in relazione all’incidenza particolarmente significativa in Salento.