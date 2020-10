Coronavirus o influenza? Non sarà facile distinguere i sintomi

Febbre, mal di testa, tosse, difficoltà respiratorie. Fino allo scorso inverno nessuno avrebbe avuto dubbi nel catalogare i sintomi come influenza. Anche i “consigli” per non finire a letto – lavarsi accuratamente le mani e ridurre i “contatti” per evitare i contagi – avevano un valore completamente diverso. Il Coronavirus ha cambiato tutto, per questo l’arrivo del “freddo” preoccupa. Riuscire a distinguere tra un malanno di stagione e l’infezione da Sars-Cov2 potrebbe essere un’arma importante nella «seconda ondata» per non affannare il sistema sanitario che dovrà gestire i ricoveri per Covid19 e le “complicazioni” dell’influenza che, a volte, hanno messo a dura prova gli Ospedali tra mancanza di posti letto e carenza di personale.

L’ultima parola spetta sempre al tampone, l’unico strumento a disposizione per provare la positività, ma ci sono delle “sfumature” che possono aiutare a distinguere i sintomi dell’ influenza e del Sars-Cov2.

Febbre, stanchezza, mal di testa sono i sintomi più comuni dell’influenza che, solitamente, passa da sola. Per curarla bastano i cari e vecchi rimedi della nonna: tanto riposo e un’alimentazione ricca di verdure e agrumi, miniera naturale di vitamina C, nota per le sue proprietà antiossidanti ed immunostimolanti. Anche sintomi di Covid19 sono gli stessi, per questo bisogna fare attenzione alla perdita di gusto e olfatto, al respiro corto, alla congiuntivite, alla comparsa di eruzioni cutanee. Due sentori non legati (o legati poco) ai malesseri stagionali.

Attenzione anche ai tempi di incubazione. Se il tempo medio di comparsa dei sintomi con un virus influenzale va da uno a quattro giorni, nei casi di Coronavirus la media è di cinque-sei giorni, ma la finestra è molto più ampia: il periodo di incubazione può durare fino a quattordici giorni.

Non ci si può basare solo su questo. Dato che il virus dell’influenza e il Covid19 hanno una sintomatologia sovrapponibile e che tutto sembra cominciare da qualche linea di febbre è bene restare a casa, seguire le procedure del caso e sottoporsi al tampone.