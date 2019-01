La Salute portata dal freddo, un convegno sui benefici della crioterapia. Il benessere a 190 gradi sotto zero

Aiuta a dimagrire, ha un effetto antiage, allevia i dolori, è un antinfiammatorio rapido e naturale, contribuisce significativamente al miglioramento del benessero fisico e psicofisico. Parliamo della Criosauna sistemica, una sauna totalmente diversa da quella a cui siamo abituati, ovvero fatta alle alte temperature e in ambiente umido.

Il corpo viene esposto al gas freddo, prodotto dalla trasformazione dell’azoto liquido in azoto gassoso. Si entra all’interno di un cilindro con esclusione della testa e il corpo viene avvolto, per 2 o 3 minuti, dal freddo secco emanato dall’azoto, con temperatura che va dai -130°C ai -190°C.

Per spiegare i segreti della crioterapia, il prossimo 18 gennaio alle ore 16 presso la Domus Medica di via Lequile 56 a San Cesario si terrà una tavola rotonda. Medici e operatori sanitari sapranno aprire le porte di un nuovo modo di sentirsi bene.

La crioterapia è realtà in molte città d’Italia, soprattutto al Nord e da pochi mesi è sbarcata anche a Lecce presso Domus Medica dove ha preso casa Krios Lecce.

Il centro Krios Lecce offre l’innovativa crioterapia sistemica, utile per lo sport e per la vita di ogni giorno. La crioterapia sistemica è il segreto della forma fisica di atleti del calibro di Cristiano Ronaldo, Rafa Nadal, Usain Bolt, Franck Ribery, o di star del cinema come Daniel Craig, Demi Moore, Will Smith, Jennifer Aniston. Anche tanti vip dello spettacolo si affidano agli effetti benefici della criosauna.

Le temperature rigide che possono apparire insostenibili, diventano tollerabili in quanto si tratta di un freddo secco, privo di umidità. L’effetto è totalmente benefico e garantisce un rinvigorimento psicofisico impagabile.

