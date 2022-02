Prenditi cura di te, i preziosi consigli della dr.ssa Laura Rizzo

A volte rinunciare al cibo non aiuta, non fa dimagrire e certamente non fa stare bene. L’alimentazione, corretta e consapevole, è il primo passo verso la salute, ma per compiere il percorso in maniera efficace è necessario lasciarsi guidare da esperti e soprattutto evitare le diete fai da te, o peggio i digiuni.

Sono alcuni dei suggerimenti della dottoressa Laura Rizzo da anni in prima linea sul fronte del benessere alimentare che ci aiuta a scoprire i vantaggi di una dieta personalizzata.

“Il mio obiettivo primario – afferma la dietista – è quello di insegnare a tutti ad ascoltare il proprio corpo per guidare i pazienti verso uno stile alimentare sano e consapevole. La cosa più sbagliata che si possa fare è quella di imporsi delle limitazioni nel tentativo esclusivo di perdere peso.

Ciò che conta infatti non è il peso in senso assoluto, ma ciò che si mangia, unitamente a ciò che si può e sì dovrebbe mangiare ogni giorno per sentirci in forma, senza eccessi e senza privazioni”.

La dr.ssa Laura Rizzo riceve nel suo studio a Lecce, Uggiano La Chiesa e Grottaglie.