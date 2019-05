Emergenza salute mentale, a Lecce l’evento di presentazione del Servizio di terapia solidale

È emergenza salute mentale. A denunciare il peso sempre crescente che i disturbi mentali hanno sulla popolazione è l’Organizzazione mondiale della sanità che pone l’attenzione soprattutto sul crescente impatto che hanno sulla salute. Di tutto questo e molto altro si discuterà nell’incontro gratuito previsto per lunedì 20 maggio presso l’Hotel Tiziano, ore 18:00.

L’evento dal titolo “Emergenza Salute Mentale: trattarla si può!” è organizzato dall’Associazione di Psicologia Cognitiva con il Patrocinio dei Lions Club Lecce Santa Croce. Al centro dell’evento ci sarà la presentazione del Servizio di Terapia Solidale.

Un problema mondiale

Secondo l’Oms, il quadro è preoccupante. L’incidenza di disturbi mentali aumenta con impatto non solo sulla salute ma anche sui principali aspetti sociali, umani ed economici. In Italia, si stima che l’8% della popolazione soffra di disturbi psicopatologici, un dato che sembra destinato a crescere, soprattutto in età adolescenziale e giovanile.

In Italia, poche risorse ma tanto impegno

È il Servizio Sanitario Nazionale a svolgere un importantissimo ruolo nella cura e nella prevenzione della sofferenza mentale. Ma a causa delle recenti difficoltà finanziare del nostro paese, le risorse a disposizione sono diminuite. E in questo contesto la scelta è ricaduta sulla gestione delle forme più gravi di psicopatologia, tagliando fuori tutti gli altri. Una percentuale importate di pazienti, allora, viene esclusa a causa della mancanza di risorse e, molto spesso, per ragioni economiche la psicoterapia privata non è un’opzione.

La soluzione

Tra le possibilità, primi fra tutti ad essere discussi il prossimo lunedì sono i Servizi di Psicoterapia Solidale, come ad esempio quello organizzato dall’Associazione di Psicologia Cognitiva nel capoluogo salentino. L’obiettivo uno solo: offrire interventi psicoterapeutici a basso costo.