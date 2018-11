Al via il “Festival del Futuro, viaggio guidato nelle start up del Food”. Giovedì il primo appuntamento al Teatro Apollo

Sarà Gigi D’Alessio, cantautore partenopeo da “solo”, si fa per dire, 20milioni di copie vendute, tre dischi di diamante e più di cento dischi di platino, la guest star del primo evento, in programma giovedì 22 novembre 2018, con inizio alle ore 20.00, presso il Teatro Apollo di Lecce, del “Festival del Futuro, viaggio guidato nelle start up del Food”.

L’iniziativa ideata, promossa e organizzata dalla Fondazione italiana di Medicina Personalizzata, che gode del patrocinio di Università Telematica Pegaso e dell’Accademia internazionale Mauriziana si presenta come un vero e proprio evento culturale sul tema delle nuove tecnologie alimentari, nel corso del quale saranno illustrate cinque idee-progetto per prodotti e servizi dedicati a nuove strategie nutrizionali, integrative e terapeutiche, sostenibili e personalizzate.

“Questa manifestazione significa innovazione, progettazione, creatività e, forse, anche genialità”, afferma Mauro Minelli, coordinatore per il Sud Italia della Fondazione Medicina Personalizzata.

“Il Festival si muove intorno ai nuovi protagonisti dei nostri tempi, che sono gli start-upper, i creativi, i laboratori di co-progettazione, coloro che si chiamano business angel che riescono a trovare ed escogitare per i giovani start-upper importanti vie di accesso ai finanziamenti.

Questa è la premessa che ci ha portato in qualche modo a elaborare il progetto che celebrerà il suo numero zero il 22 novembre presso il Teatro Apollo.

Il tema sul quale ci siamo concentrati, vista anche la gran mole di idee progettuali che stanno progressivamente sviluppandosi sia in termini concettuali che operativi, è il rapporto uomo-cibo. Abbiamo voluto dare a questo priorità assoluta tenendo contro dell’impatto importante che le tecnologie ormai hanno nel business alimentare.

L’intento finale da raggiungere sarà quello di fornire canali di comunicazione facili, più che di comunicazione di informazione e formazione, per questo abbiamo chiesto a Università Telematica Pegaso di aiutarci, perché si possa raggiungere alla fine un obiettivo e un equilibro preciso tra alimentazione, nuove strategie alimentari e benessere dell’uomo”.

Il progetto

Il “Festival del Futuro, viaggio guidato nelle start up del Food” è un Pitch Deck di cinque idee progetto per prodotti, servizi e business model dedicati a nuove strategie nutrizionali, integrative e terapeutiche sostenibili e personalizzate.

I progetti selezionati

I progetti innovativi selezionati sono: Wellness to eat. La sensibilità incontra il benessere; BioSketch – Biomedicine Precisione Devices; Quarta Caffè Monoporzionato; New generation Aquaponics Srl e Wikonsumer.org.

La serata del 22

Oltre a Gigi D’Alessio, giovedì 22 novembre sul palco del Teatro Apollo saranno presenti Mauro Minelli, Scientific Advisor del progetto e il Main Testimonial Daniele Iervolino, Fondatore e Presidente di Università Telematica Pegaso.