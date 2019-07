Poliambulatori in Provincia di Lecce: nasce SB Medical

Affidarsi alle competenze di un personale qualificato e specializzato è importante soprattutto quando si parla di salute. Si tratta, infatti, di un bene prezioso tale da dover essere necessariamente preservato e conservato in relazione al benessere psicofisico. Per questo motivo, è fondamentale che il paziente venga seguito in ogni fase del procedimento di diagnosi e cura, al fine di rendere specifico tutte le tipologie di interventi risultati indispensabili nel coso dell’anamnesi.

Ad oggi, è interessante notare come un particolare rilievo sia stato assunto dalle moderne attrezzature in ambito medico allo scopo di rendere possibile una corretta diagnosi e risoluzione del problema predisponendo l’operazione più adatta da compiere.

Ebbene, nel 2018, a Corsano (in provincia di Lecce), è nato un nuovo centro medico, ovvero il Poliambulatorio SB Medical. Esso, in considerazione della collaborazione di professionisti e della presenza di strumenti all’avanguardia, si è presentato in grado di garantire ottimi interventi ai suoi pazienti.

L’organizzazione del centro medico Poliambulatorio SB Medical di Corsano

Il centro medico Poliambulatorio SB Medical di Corsano, in provincia di Lecce, è in grado di offrire ai pazienti una vasta gamma di servizi specialistici, i quali lo identificano come la soluzione più adatta a cui ricorrere allo scopo di soddisfare le proprie esigenze.

Il personale competente e specializzato ha il compito di proporre diverse soluzioni per la risoluzione dei loro problemi. I pazienti, quindi, potranno beneficiare di cure specifiche. Alla luce di quanto esposto, si può affermare come il punto di forza del Centro sia rappresentato dall’organizzazione delle visite.

Nello specifico, viene messo a disposizione uno staff di segreteria dedicato, il quale si occuperà di organizzare gli appuntamenti per ridurre quanto più possibile i tempi di attesa così da assicurare un’ottima efficienza. Ebbene, oltre all’attività svolta, si può sottolineare anche la cura degli spazi moderni, luminosi e predisposti in modo tale da creare un luogo accogliente e confortevole, dove le persone potranno ricevere le cure adeguate.

SB Medical: il nuovo Poliambulatorio del Salento

Presso il Poliambulatorio SB Medicalsituaatoin via Papa Giovanni Paolo I, n.4, operano medici e professionisti con diverse specializzazioni: pertanto, ovviamente, il centro accoglie esigenze mediche diversificate.

Tra i professionisti che ivi opereranno è possibile menzionare:

– la ginecologa dott.ssa Tatiana Bisanti;

– il dermatologo dott. Dario Fai;

– la psicologa e psicoterapeuta dott.ssa Adalgisa Bisanti ;

– il nutrizionista dott. Giuseppe Privitera;

– l’urologo dott. Alessandro Distante;

– il cardiologo dott. Giovanni Storti;

– gli oculisti dott. Enrico Rotondo e dott. Antonio Provenzano.

Si può notare, dunque, come vengano toccate varie branche della medicina.

Il nuovo poliambulatorio specialistico, inoltre, risulta essere dotato di innovative strumentazioni mediche e tecnologiche affinché si possano assicurare ai pazienti le migliori cure possibili.

La struttura vuole stimolare le persone a non trascurare i check up allo scopo di realizzare una prevenzione fondamentale dal punto di vista medico: si vuole evidenziare l’importanza di sottoporsi periodicamente a delle visite di controllo così da contrastare le problematiche inerenti alla salute in maniera efficace.

Sul proprio sito online, in più, viene data anche la possibilità di prenotare le visite di cui si ha bisogno in meno di un minuto.