“Diversi e uguali”, a Lecce un ricco programma accompagna il ritorno della settimana nazionale della dislessia

È un fenomeno ancora poco conosciuto e spesso relegato ai margini dei dibattiti quotidiani, ma la dislessia è parte integrante della vita di numerosi bambini e ragazzi. Si stima che, in Italia, almeno uno studente per classe sia affetto da disturbi specifici dell’apprendimento e in particolare da dislessia, disturbo della lettura e decodifica del testo spesso erroneamente confuso per endemica svogliatezza dell’alunno.

La natura variegata dei sintomi, che spaziano dalla difficoltà nella pronuncia delle parole e nella lettura sino a problemi nella scrittura a mano e nella comprensione di quanto letto, aumentano l’incapacità di intercettazione del problema e, di riflesso, contribuiscono all’isolamento del ragazzo, già in preda alle tribolazioni dovute alla scarsa concentrazione e alla facilità di distrazione, spesso accompagnate dalla spossatezza causata da un enorme dispendio di energia per azioni considerate viepiù routinarie.

Proprio in ottica di una maggiore sensibilizzazione alle problematiche connesse ai disturbi dell’apprendimento, l’Associazione italiana dislessia (AID) torna con un articolato calendario di eventi che si svolgeranno all’ombra della manifestazione “Diversi e Uguali: promuoviamo l’equità“, in programma a Lecce dal 7 al 13 ottobre, in concomitanza con la European Dyslexia Awareness Week, promossa dall’Associazione europea dislessia.

Saranno oltre un migliaio i volontari AID impegnati negli eventi di informazione e sensibilizzazione ramificati su tutto il territorio nazionale, per la costruzione di una coscienza collettiva tessuta sul riconoscimento e l’apprezzamento delle alterità. Una società realmente inclusiva non può che passare dal riconoscimento di pari diritti, obiettivo che l’associazione italiana dislessici persegue da anni e promuove con gli appuntamenti della 4° edizione della settimana nazionale della dislessia, istituita per accendere un riflettore su un disturbo che sul solo territorio nazionale interessa oltre 2 milioni di persone.

Gli appuntamenti in programma a Lecce

Lunedì 7 ottobre 2019, ore 8.30-18.30, c/o IISS Egidio Lanoce, Maglie

Convegno: “La Personalizzazione nel ciclo dell’Istruzione: si può…si deve!”

Partecipano: Prof. Casarano Giovanni, Dirigente Scolastico; Prof.ssa Valeria Giancane, Presidente AID di Lecce; Emanuela Circhetta, Docente Scuola dell’Infanzia, Formatrice AID; Dott. Gianpiero Vilei, Psicologo e Tutor dell’apprendimento; Stefania Massarente, Docente scuola primaria;

Prof.ssa Paola Angelelli – Psicologia Generale – Unisalento; Prof.ssa Giulia Rella, Formatrice AID; Prof.ssa Valeria Giancane, Formatrice AID; Dott.ssa Silvia Rollo, Psicoterapeuta e Tutor dell’Apprendimento.

Ingresso gratuito

I posti sono limitati: è necessaria la registrazione on line

Martedì 8 ottobre 2019, ore 15.00 – 18.00, c/o ITES Grazia Deledda, Lecce

“Favorire l’autonomia per realizzare equità” a cura della Dott.ssa Marina De Nunzio, Pedagogista e Tutor dell’apprendimento;

“Il ruolo del CTS a supporto della Scuola e delle famiglie” a cura del Prof. Molendini Maurizio, Responsabile del Centro Territoriale di Supporto per la Provincia di Lecce

Ingresso gratuito

I posti sono limitati: è necessaria la registrazione on line

Mercoledì 9 ottobre 2019, ore 15.00 -19.00, c/o Liceo Classico e Musicale Palmieri, Lecce

“Metodi e strategie per un apprendimento efficace della matematica: esempi di pratica laboratoriale”

Relazionano: Prof.ssa Adele Veste, Formatrice AID; Prof.ssa Sabrina Rapanà, Formatrice AID

Ingresso gratuito

I posti sono limitati: è necessaria la registrazione on line

Giovedì 10 ottobre 2019, ore 15.00-19.00, Liceo Scientifico Banzi, Lecce

“Metodi e strategie per un apprendimento efficace del Latino. Esempi di pratica laboratoriale.”

Relazionano: Prof.ssa Fiorella Dimitri, Formatrice AID; Dott.ssa Enrica Mastrobisi, Tutor dell’apprendimento

Ingresso gratuito

I posti sono limitati: è necessaria la registrazione on line

Venerdì 11 ottobre 2019, ore 15.00-19.00, Liceo Scientifico Banzi, Lecce

“Lingue straniere: la comunicazione è per tutti”

Relazionano: Prof. Thomas Christiansen, Direttore del Centro Linguistico di Ateneo Unisalento; Prof. Fernando Llorens Bahena, Lingua spagnola Unisalento.

Ingresso gratuito

I posti sono limitati: è necessaria la registrazione on line

Venerdì 11 ottobre 2019, ore 15.30 – 19.00

“Insegnare l’autonomia attraverso esperienze significative: la formula dei laboratori”

Incontro rivolto, in particolare, a famiglie e studenti

c/o ITES Deledda a Lecce con la Dott.ssa Marina De Nunzio. Pedagogista e Tutor dell’apprendimento

Ingresso gratuito

c/o IISS Lanoce a Maglie con il Dott. Gianpiero Vilei. Psicologo e Tutor dell’apprendimento

Ingresso gratuito

Sabato 12 ottobre 2019, dalle ore 18:00 alle 20:00

Evento Regionale AID Puglia “Non solo sui banchi di scuola: a teatro con la dislessia”

c/o Teatro Don Luigi Sturzo, Via Pozzo Marrone, 86 Bis – Bisceglie (BT)

Una rappresentazione della pièce teatrale “Dislessia…Dove sei Albert”: spettacolo teatrale scritta, diretta e interpretata da Francesco Riva

Ingresso gratuito, registrazione sul sito barlettaandriatrani.aiditalia.org