Settimana Mondiale della Tiroide, a Poggiardo screening gratuito all’insegna della prevenzione

Certamente prevenire è meglio che curare. E lo sanno bene a Poggiardo dove domani 26 maggio screening gratuiti della tiroide saranno offerti a tutti quelli con un’età compresa tra i 16 e i 65 anni, che non hanno già una patologia tiroidea accertata. L’occasione dell’evento a tema salute di domani è la Settimana Mondiale della Tiroide, che porta il Distretto Sociosanitario del comune salentino a organizzare la giornata dedicata alla diagnosi precoce delle malattie tiroidee, offrendo ai cittadini la possibilità di sottoporsi ad un controllo gratuito.

Per avere il pacchetto completo di prestazioni sanitarie, del tutto gratis, è semplice: basta recarsi al Poliambulatorio Distrettuale (ex Ospedale “F. Pispico) a partire dalle ore 9 e fino alle 12 e nel pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17. Una visita medica, un’ecografia tiroidea, il prelievo ematico per Tsh, l’ormone che influenza l’attività della tiroidea faranno parte del trattamento aperto a tutti. Tutto ciò servirà a valutare ulteriori approfondimenti diagnostici, nel caso di indizi più preoccupanti, con l’obiettivo di individuare precocemente l’insorgere di problemi.