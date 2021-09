CBD, l’alleato naturale di bellezza e benessere psicofisico

Sempre più usato in ambito cosmetico, il CBD (cannabidiolo) è un metabolita con proprietà lenitive, antinfiammatorie e antiaging. Contenuto nella canapa in concentrazioni elevate, si distingue dal THC per numerosi aspetti, tra cui l’assenza di effetti psicotropi e di assuefazione.

Il suo utilizzo in ambito cosmetico riguarda principalmente la formulazione di creme e balsami, che grazie all’azione del cannabinoide aumentano di efficacia. Il CBD è infatti un potente coadiuvante per numerose sostanze sfruttate nel settore beauty.

Non solo. Si è dimostrato utile nel contrasto di diversi problemi della pelle, come acne e psoriasi, favorendo il riequilibrio della produzione di sebo e riducendo l’infiammazione. Ha anche il vantaggio di idratare la cute e un apprezzabile potere antiossidante. Qualità che lo hanno portato a diventare uno dei principali ingredienti di prodotti specifici per la skin care.

I benefici del CBD non si limitano però alla pelle. Le potenti azioni antinfiammatorie e analgesiche ne fanno un alleato prezioso nel trattamento del dolore cronico. Viene impiegato inoltre come antiemetico e anticonvulsivante, spesso in associazione a terapie farmacologiche assunte da pazienti affetti da tumori o HIV. Secondo diversi studi, sarebbe efficace nel trattamento di alcune tipologie di epilessia infantile.

Altro punto di forza del cannabidiolo sono le proprietà ansiolitiche. Limita i sintomi tipicamente associati a patologie come il disturbo ossessivo compulsivo e quello da stress post traumatico. In quanto antipsicotico naturale, invece, favorisce la riduzione di ansia, stress e depressione.

Tra i numerosi benefici del CBD c’è poi la funzione miorilassante, che rappresenta un valido aiuto in casi di dolore muscolare e spasmi. Ragione per cui trova impiego anche nel trattamento dei sintomi della sclerosi multipla.

Poiché legale, il cannabidiolo può essere tranquillamente acquistato presso negozi fisici ed e-commerce specializzati. È commercializzato principalmente in forma di cristalli, pasta e olio di CBD, ma si trovano anche e-liquid e spray. Senza contare i diversi tipi di cosmetici a base di CBD.

