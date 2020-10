Lo Zenzero, la radice ricca di proprietà benefiche che va tanto di moda

Antica, antichissima. È la radice di zenzero. Per secoli questa spezia arrivata dall’Asia grazie ad Alessandro Magno all’epoca dell’impero romano era conosciuta per le sue proprietà benefiche e curative, quasi “magiche”. Citata anche nel Corano, come “pianta benedetta da Dio”. Esaltata, forse per il suo sapore piccante, come afrodisiaco naturale e utile per riaccendere la passione (era l’ingrediente principale delle pozioni magiche). Ricercata e costosissima tanto che nel medioevo si poteva comprare una pecora con un chilo di “gengevo”, secondo in quanto a fama solo al pepe.

A dispetto della sua storia millenaria, lo zenzero ha conquistato la popolarità solo di recente tanto da essere considerato soltanto una moda. Usato in cucina per esaltare il sapore dei piatti o come rimedio in caso raffreddore e influenza tanto da offuscare la cara e vecchia spremuta d’arancia suggerita dalle nonne come cura di ogni male di stagione, oggi è la scienza a confermare quegli effetti che la tradizione popolare le avevano attribuito nell’antichità. Di questa radice, che vanta secoli di storia, non si può proprio fare a meno.

I benefici e le proprietà dello zenzero

Lo zenzero, oltre ad essere un antiossidante naturale, è noto per la sua capacità di alleviare il dolore di stomaco come raccomandato da Dioscoride, medico greco del I secolo d.C. Favorisce anche la digestione ed elimina i gas intestinali. È disintossicante, allevia i mal di testa perché stimola la circolazione del sangue come prescritto dalla Scuola Medica Salernitana e il mal di denti. È molto efficace anche per combattere la nausea.

Insomma, si potrebbe parlare di un effetto miracoloso se mettiamo ulteriormente in evidenza che lo zenzero è utilissimo per la crescita della flora batterica intestinale, per contrastare la colite, la stitichezza e la diarrea; contrasta la nausea da mal d’auto e la nausea in gravidanza e allevia i crampi allo stomaco.

Conoscendo le sue proprietà, tutti ne masticherebbero un pezzo al giorno!

Lo zenzero può essere inserito nella dieta quotidiana in moltissime pietanze come ad esempio nel pesce, nelle zuppe, nelle verdure,nei biscotti. Possiamo trovarlo in polvere o acquistarlo in erboristeria in pezzi da masticare. Candito, disidratato e ricoperto di zucchero, è una vera e propria tentazione per chi vuole commettere un peccato di gola.

Per usufruire della maggior parte delle proprietà possiamo utilizzarlo in polvere per aromatizzare a nostro piacimento, mentre per usufruire dell’effetto antinausea dovremmo prendere i pezzettini di radice e masticarli all’occorrenza.

Un’ulteriore chicca dello zenzero è la proprietà benefica che induce alle corde vocali. Lo zenzero è utilissimo ai cantanti prima di un concerto o semplicemente per prendersi cura delle proprie corde vocali coccolandole un po, riscaldandole e addolcendole con il gusto piccantino di questa meravigliosa spezia.