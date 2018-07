Luca Carboni, Loredana Bertè e i salentini Boomdabash nella tappa leccese di Battiti Live 2018

Dopo lo straordinario successo della prima tappa di Ostuni, lo staff di Radionorba resta in Salento, sempre all’ombra di Sant’Oronzo, per il secondo appuntamento del Battiti Live 2018, che domenica prossima, 8 luglio, sarà in programma a Lecce, partnership quasi fissa nelle sedici edizioni del tour.

Questa volta, però, con una grande novità: per la prima volta, infatti, il grande palco sarà allestito in piazza Libertini, altro fantastico scorcio della città barocca, all’ombra del Castello Carlo V.

Lo spettacolo, condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, prederà il alle 21.00.

A esebirsi nel corso della serata importanti nomi della musica italiana, giovani talenti molto amati dal pubblico e un grandissimo ospite internazionale.

Cominciamo proprio da quest’ultimo, Mihail, cantautore, produttore e artista polistrumentista, il fenomeno internazionale del momento, che con la sua “Who You Are”, il singolo di debutto internazionale del cantante rumeno, ma nato in Russia, ha conquistato tutte le classifiche entrando nelle top 10 delle radio italiane e spagnole. Un altro fenomeno, in questo caso nato in Italia ma da genitori tunisini, è Ghali, che sarà certamente tra i nomi più attesi, reduce da un notevole successo con l’ultimo disco.

Ci saranno poi due mostri sacri della musica italiana: Loredana Bertè, che canterà con i salentini Boomdabash, e Luca Carboni. I grandi nomi nostrani non finiscono qui: ci saranno infatti anche Mario Biondi e Dolcenera, i campioni dei tormentoni radiofonici, Takagi e Ketra, quest’estate in coppia con Giusy Ferreri, una formazione amatissima dai giovani, i Dear Jack, e l’immancabile dj set del più grande disc jockey italiano, Gabry Ponte, e infine un altro fenomeno lanciato dal web, il rapper salernitano Capo Plaza.

Lo spettacolo andrà in onda in diretta televisiva su Telenorba, RadionorbaTv e in differita su Italia 1. La regia televisiva è firmata da Giovanni Caccamo.

Lo show inizierà alle 21.00 circa, ma le attività in piazza cominceranno sin dal primo pomeriggio con la diretta radiotelevisiva di Radionorba, il sound check e gli intrattenimenti offerti dai main sponsor.

Ultima modifica: 2 luglio 2018 14:06