10° Congresso Territoriale del Sicet-Cisl di Lecce. Un Focus sul Diritto Universale alla Casa

Nella giornata di domani, venerdì 7 febbraio, si svolgerà il 10° Congresso Territoriale del Sicet-Cisl di Lecce presso la sala riunioni al terzo piano della Cisl Lecce, situata in viale della Libertà, 79. L’evento si concentrerà sull’importanza della casa come diritto universale e come luogo di incontro e crescita per la comunità, un tema centrale per il sindacato inquilini e assegnatari della Cisl.

Un Programma Ricco di Interventi e Dibattiti

La giornata inizierà alle ore 9:00 con l’apertura dei lavori congressuali, seguita alle 9:10 dalla nomina della Presidenza e della Commissione verifica poteri-mozioni e della Commissione elettorale. Alle 9:30, il Segretario Territoriale del Sicet Cisl Lecce, Alessandro Monosi, presenterà una relazione, sottolineando come la “Casa” rappresenti molto più di un semplice edificio: è il luogo in cui si costruiscono relazioni umane, si condividono storie e si cresce insieme. Il dibattito che seguirà, e che avrà luogo verso le ore 10:00 circa, vedrà numerosi interventi, tra cui quelli di Ada Chirizzi, Segretaria Territoriale della Ust Cisl Lecce, alle 11:00 e di Carmine Chiusano, Segretario Regionale del Sicet Cisl Puglia, alle 11:30.

Il dibattito sarà un momento di confronto e scambio di idee tra i partecipanti, durante il quale verrà evidenziata l’importanza di garantire il diritto alla casa per tutti i cittadini, con particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione.

Alle 12:00 si concluderà con l’operazione di voto.

La Casa: un diritto da difendere, una comunità da costruire

Questo dibattito non vuole soltanto trasmettere l’idea che la casa sia un luogo di sicurezza, di relazioni umane, di crescita personale e collettiva ma, dietro di esso, si cela il desiderio di combattere per il diritto che tutti, senza eccezioni, dovrebbero avere: la certezza di un luogo sicuro in cui potersi rifugiare da intemperie e minacce esterne, e la possibilità di circondarsi di persone su cui poter contare nei momenti di difficoltà. È nell’ambiente domestico che impariamo le prime lezioni di vita, sviluppiamo le nostre capacità e costruiamo la nostra identità. La casa è il luogo dove si costruiscono i legami familiari e si tramandano i valori.

La casa dovrebbe essere un luogo aperto e accogliente, dove tutti si sentono benvenuti e accettati, indipendentemente dalla loro età, origine, orientamento sessuale o cultura.

Avere una casa è un diritto umano fondamentale. Ogni persona dovrebbe avere la possibilità di vivere in un ambiente sicuro, salubre e dignitoso.

Un appuntamento importante per il territorio leccese

Il Sicet-Cisl, attraverso il suo lavoro quotidiano, si impegna a tutelare il diritto alla casa per tutti, promuovendo politiche abitative adeguate, sostenendo gli inquilini e gli assegnatari, e contrastando le disuguaglianze.

L’evento di domani rappresenta un appuntamento importante per il territorio leccese, un’occasione per riflettere su questi temi e per rinnovare l’impegno del sindacato nella difesa del diritto alla casa come diritto fondamentale dell’essere umano.

La partecipazione di rappresentanti del mondo sindacale, delle istituzioni e della società civile sottolinea l’importanza di unire le forze per garantire che ogni persona abbia un luogo sicuro e dignitoso in cui vivere.

La casa è “la ricchezza umana più preziosa, quella dell’incontro, quella delle relazioni tra le persone, diverse per età, per cultura e per storia, ma che vivono insieme e che insieme si aiutano a crescere”.